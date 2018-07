Nuoto, atletica e beach volley. Malagò candida Roma agli Europei 2022: "Foro Italico imbattibile"

"Stiamo lavorando per costruire un dossier da presentare al Governo". Questo l'annuncio del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla possibile candidatura dell'Italia ad ospitare gli Europei 2022 di nuoto, atletica e beach volley a Roma, negli impianti del Foro Italico.

Si tratterebbe della prima edizione della rassegna continentale "multisport", dopo il prologo di quest'anno con le manifestazioni di nuoto e atletica in contemporanea, ma in due città diverse: Glasgow e Berlino. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale, a margine della presentazione dell'accordo tra Fidal e Infront, ha comunque sottolineato che "scattano tremila variabili in queste vicende, dalla politica alla finanziaria, fino agli enti locali", ma "possiamo lavorare in sinergia con il patrimonio del Foro Italico per avere l'atletica all'Olimpico e il nuoto nell'apposito Stadio. Non penso che ci sia qualcuno in grado di battere questa offerta, cui aggiungo anche gli Europei di beach volley" nel Centrale del Tennis. "È una formula assolutamente vincente".

Per quanto riguarda una futura nuova corsa alle Olimpiadi estive da organizzare a Roma, invece, Malagò è pragmatico. "Penso che a oggi sia una cosa senza senso, ma qualcuno realizzerà quel sogno che è stato precluso. Oggi ci dobbiamo concentrare su altre cose".

A confermare l'avanzamento del progetto circa "le altre cose" è il presidente della Federatletica, Alfio Giomi: "Siamo molto avanti, stiamo lavorando e abbiamo già parlato con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti".