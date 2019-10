M5s accoglie l'ex amico di Governo con vassoi di mojito: "Salvini, questo è il Campidoglio non il Papeete"

A dare il segnale ci aveva pensato ieri la sindaca Virginia Raggi. #salvinichiacchierone, il mantra da rilanciare a mezzo social. La sindaca ordina e i consiglieri eseguono e da twitter a facebook è tutto un proliferare dell'hashtag prescelto. In tempi di vacche magre sui social però tocca dare sostanza alla protesta. Così in Campidoglio ad accogliere Salvini i leghisti hanno trovato una vera e propria contromanifestazione a cinquestelle.

Il c'eravamo tanto amati con l'ex alleato di governo va in scena sulle scale del Campidoglio. Alcuni consiglieri comunali e rappresentanti dell'amministrazione di Roma, come il capogruppo Giuliano Pacetti, si sono presentati all'ingresso di Palazzo Senatorio, sulla scalinata Sisto IV, con un vassoio pieno di bicchieri di mojito e hanno brindato, alzando poi i calici verso il leader leghista.

In seguito i pentastellati hanno alzato anche alcuni cartelli con le scritte 'Dal mojito al black russian e' un sorso' o 'Salvini Roma non ti vuole'. Quando i leghisti si sono accorti degli sfotto' dei grillini hanno iniziato a intonare cori contro di loro: 'Andate a lavorare', 'Buffoni' o 'Pupazzi'. Per la cronaca i mojito era preparati con solo acqua e foglie di menta. Sui social lo slogan più gettonato era invece: "Salvini, questo è il Campidoglio non il Papeete". [VIDEO M5s ROMA]

#SalviniChiacchierone dal mojito al white russian é un sorso pic.twitter.com/sD4YSwVitZ — Angelo Diario (@AngeloDiario) October 4, 2019

Salvini è da 5 minuti in piazza del Campidoglio. Ha ufficialmente passato più tempo qui che al Viminale quand’era Ministro #SalviniChiacchierone pic.twitter.com/5GQCE8nYxZ — Daniele Diaco (@daniele_diaco) October 4, 2019