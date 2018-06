Elezioni, esulta il centrosinistra. Zingaretti: "Alleanze nuove e larghe sono competitive"

Il centrosinistra rialza la testa. Il trionfo di Ciaccheri e il buon risultato di Caudo ridanno fiato all'area progressista e danno speranze ad una coalizione fiaccata dalle numerose recenti sconfitte. Un popolo, quello del centrosinistra romano, che nell'allargamento del campo sembra aver ritrovato una propria dimensione. E' il progetto civico di Nicola Zingaretti che nel suo trionfo bis alle regionali era riuscito a proporre e imporre l'allenza a sinistra.

Un campo ancora più largo con i trionfi alle primarie di Ciaccheri e Caudo alle primarie. Due candidati alternativi al Pd ma che con il Pd hanno stretto alleanze. Plaude Zingaretti: "Nel Lazio e anche in tutta Italia le alleanze nuove e larghe sono competitive, vincono o possono vincere. Questa sicuramente è una buona notizia. Ci abbiamo sempre creduto e le abbiamo sempre sostenute. Ora combattiamo tutti nei ballottaggi, poi prepariamoci a voltare pagina e aprire una fase nuova di rigenerazione, sempre più aperta alle istanze che ci arrivano dai territori, da parte di cittadini, esperienze associative e movimenti civici. Ascoltare, unire e costruire: c'è molto da fare ma la giornata di oggi ci dà ancora più determinazione, forza e speranza per il futuro".

Importante il ruolo del Pd. Nel III municipio sopra il 24%. Ancora meglio a Garbatella dove il trend evidenziatosi con il trionfo nel collegio uninominale di Patrizia Prestipino si conferma. Esulta per questo il segretario cittadini Andrea Casu: "La Raggi ha fallito e a certificarlo sono i romani in III e VIII Municipio. Dai primi dati il Pd si conferma primo partito contribuendo in maniera determinante alla straordinario risultato dei candidati di centrosinistra Ciaccheri e Caudo. Avanti uniti per il riscatto di Roma!".

Parla di fine dell'era Raggi il deputato Luciano Nobili: "Grande vittoria del centrosinistra e clamorosa sconfitta del #M5S a Roma. In VIII municipio vinciamo al primo turno, in III andiamo in vantaggio al ballottaggio con la destra. Il Pd Roma è primo partito. Dopo due anni di disastri in Campidoglio, l'era Raggi è già finita. Avanti".

Promuove il nuovo modello anche Marco Palumbo, zingarettiano di ferro: "Bisogna ripartire da qui per ricostruire una valida alternativa sia alla giunta 5 stelle nella Capitale, sia al governo grillino-leghista guidato dalle foghe razziste di Salvini &co. Una alternativa basata sull'inclusione sociale, che possa trovare il sostegno di una larghissima coalizione a sinistra del duo gialloverde. Un augurio speciale ad Amedeo Ciaccheri, che oggi raccoglie i frutti di una campagna elettorale fatta tra la gente. Ora siamo tutti con Giovanni Caudo, affinchè possa aggiudicarsi la vittoria al secondo turno in III municipio".

Esulta anche Gianluca Peciola, Movimento Civico per Roma. "Ebbene sì, Amedeo Ciacchieri ha vinto! Sbaragliate in ottavo e in terzo Municipio la destra e i 5 Stelle. Grandissimo risultato di Giovanni Caudo, primo con grande distacco. L'onda civica e di sinistra si afferma in entrambi i territori. L'avviso di sfratto alla Raggi arriva forte e chiaro!".