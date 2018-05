Il Campidoglio punta sul "trenino giallo": 100 milioni per il prolungamento da Centocelle a Tor Vergata

La conferenza stampa sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è stata organizzata nel rettorato di Tor Vergata per approfondire il futuro della Roma Giardinetti. Si tratta di un'opera "invariante", ovvero non soggetta alla valutazione dei cittadini, sulla quale l'amministrazione ha ribadito l'intenzione d'investire.

Entro il 2020

Come ribadito dal presidente della commissione mobilità Enrico Stefàno, i lavori potrebbero partire nel giro di un paio di anni. "Vogliamo dare nuova vita al tram sulla Casilina - ha spiegato Stefàno- la progettazione è in stato avanzato ma sui tempi molto dipende dalla disponibilità della Regione Lazio a cedere l'infrastruttura. Un'interlocuzione però già c'è. Quindi entro la fine del 2019 potremo riattivare la linea fino a Giardinetti, visto che ora si ferma a Centocelle, per poi aprire i cantieri nel 2020 per la diramazione fino a Tor Vergata. Il nuovo tram arriverà in una prima fase fino al rettorato ma già è in studio una seconda fase fino alle vele di Calatrava e al Raccordo".

Il costo dell'operazione

La trasformazione del trenino giallo in una nuova linea, costerebbe circa 100 milioni di euro. Si tratta di fondi necessari per acquistare i nuovi mezzi e per realizzare la nuova tratta che, dalla Casilina, permetta di arrivare fino a Tor Vergata. Significherebbe raggiungere la sede dell'Asi, proseguire fio alle facoltà di Ingegneria e Lettere, collegare il Policlinico e proseguire fino al rettorato universitario, dove appunto si è svolta la conferenza stampa. Tutto dipende dalla tempistica e chiaramente dalla disponibilità della Regione Lazio a cedere questa linea ferroviaria.