Meglio puntare su ciclabili o sui tram? Il M5s chiede le priorità ai cittadini

Il processo partecipativo avviato per individuare le preferenze dei cittadini in tema di mobilità sostenibile entra nella seconda fase. Ora si tratta di definire le strategie sulle quali, sempre secondo i romani, l'amministrazione dovrebbe provare ad investire.

Il secondo step

“I cittadini sono i veri protagonisti del cambiamento- ha dichiarato la Sindaca Raggi, annunciando l'avvio del secondo step del PUMS - Questa volta chiediamo quali sono le priorità di intervento per migliorare la Capitale. Ripartiamo dal processo partecipato, punto imprescindibile per poter individuare gli obiettivi da raggiungere: dal potenziamento della rete del trasporto pubblico, alla promozione della ciclabilità urbana, fino agli interventi da adottare per la diminuzione dell’inquinamento”.

La precedente votazione

La prima fase è ormai archiviata. Non senza uno strascico polemico. La classifica annunciata dalla Giunta Raggi, non è risultata coincidere con quella pubblicata sul sito del PUMS. Una distanza che ha fatto balzare dalla sedia gli autori dei progetti Metrovia e Way Endless Bike. Ad ogni modo l'amministrazione fa sapere che “sta valutando le proposte per l'analisi di pre-fattibilità tecnica”. Alcune di queste, come quella legata alla realizzazione della Metropolitana E, sono già state oggetto di un'apposita commissione mobilità.

La consultazione online

Il processo partecipativo, chiusa la fase della votazione, prevede ora di compilare un questionario pubblicato sul sito “pumsroma”. “La consultazione – ha chiarito l’assessore alla Mobilità Linda Meleo – servirà a capire a quali obiettivi, tra i vari indicati nelle linee guida del Pums, dare priorità. Significa chiedere ai cittadini se desiderano puntare su più ciclabili o se è prioritario il potenziamento di nuove preferenziali per il tpl o la creazione di isole ambientali. Insieme cambiamo la mappa d'infrastrutture e opere della Capitale”.