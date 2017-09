Il ministro Minniti: "Marcia su Roma di Forza Nuova viola la legge"

Il corteo di Forza Nuova annunciato per il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma fascista del 1922, "richiama in modo palese l'atto di nascita del regime fascista". Sono le parole del ministro dell'Interno Marco Minniti al question time alla Camera. "E' evidente che una manifestazione così si porrebbe in chiaro contrasto con l'ordinamento giuridico, con la legge Scelba e quella Mancino".

Detto ciò, "non è ancora pervenuto alcun formale preavviso per la manifestazione che deve essere presentato dai promotori almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'evento". E "comunque è evidente il contrasto con l'ordinamento giuridico che prevede alcuni fondamentali presidi di legalità: la legge Scelba vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito fascista e punisce l'apologia del fascismo e la Legge Mancino condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista".

"Assicuro dunque - conclude - che ove venga comunicato formale preavviso della manifestazione, le autorità provinciali faranno le valutazioni necessarie tenendo conto di questo quadro".