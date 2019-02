Tornano i minibus elettrici: da aprile la linea 119 attraverserà il Tridente

Non solo varchi elettronici e chiusura al traffico per il Tridente. Aprile sarà anche il mese del ritorno dei mini bus: rinnovati da Atac, sono pronti a tornare in servizio dal 1 aprile. L'annuncio durante una commissione trasporti a cui ha assistito l'agenzia di stampa Dire.

La nuova linea 119 sarà una "circolare" sulle strade del Tridente. I mezzi partiranno dal capolinea di via del Corso, all'incrocio con piazza del Popolo, e arriveranno a piazza Venezia tornando indietro su via del Tritone, Trinità dei Monti e via del Babuino. La frequenza, "grazie all'utilizzo di 4 mezzi sui 10 che arriveranno ad aprile- ha ricordato la responsabile dell'agenzia per la Mobilità - sarà di una partenza ogni 9 minuti".

Il servizio è previsto da lunedì al sabato. A regime i mezzi per la 119 diventeranno 5. Dopo l'avvio del 119 sarà il turno dell'utilizzo dei successivi 5 mini bus in arrivo in primavera, al massimo entro giugno. Al momento sono due le ipotesi di percorso per la seconda linea prevista, la 117. Il primo prevede un percorso da piazza del Popolo a San Giovanni e la seconda la circolare San Silvestro-Monti-San Giovanni. Da luglio, poi, i mini bus a disposizione saliranno a 25 e per questo si pensa ad altri percorsi come, ad esempio, sull'Aventino.

"I successivi mini bus"- ha spiegato il presidente della commissione trasporti Enrico Stefano- "li metteremo a servizio a Monti visto che lì nascerà a breve l'isola ambientale. I primi due percorsi sono sperimentali, i nuovi mezzi vanno testati ma è bene pensare in grande e crediamo che andrà tutto bene. La rinascita della linea 119 da aprile è un'ottima notizia. Una rivoluzione importante per il centro storico con il ritorno di una linea che era attesa da quattro anni. Se poi, come detto, tutto andrà bene ne recupereremo altri 35 arrivando ad un totale di 60".

"Dovremmo ragionare sulla possibilità di estendere il servizio della nuova linea anche domenica- ha invece commentato la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi - Ma soprattutto penso che se novità c'èè perchè dobbiamo mettere in campo questi nuovi mezzi in maniera forte: penso all'Aventino, dove sta per nascere un'altra isola ambientale, e poi magari anche a Trastevere". [fonte Agenzia Dire]