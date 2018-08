Il Milleproroghe 'congela' i fondi per le periferie: da Corviale a San Basilio a rischio sette progetti

Ci sono anche 18 milioni di euro destinati a Roma tra i 2,1 miliardi del Piano periferie ‘congelati’ dalla maggioranza giallo-verde con un emendamento al Milleproroghe approvato ieri dall’aula del Senato. Il provvedimento ha disposto che l’efficacia delle convenzioni stipulate tra la presidenza del Consiglio ai tempi del governo di Renzi e Gentiloni sia “differita all’anno 2020”.

A Roma il finanziamento riguarda i sette interventi del progetto chiamato ‘De.si.re’. Costo totale del progetto 19.112.500 euro. Costo finanziato dal Governo: 18 milioni di euro. Solo la parte restante, 1.112.500,00, è destinata ad essere pagata con un cofinanziamento pubblico-privato.

In particolare, 13 milioni di euro sono destinati alla riqualificazione dell'Ex Gil a Ostia; due e mezzo per tre interventi a Corviale; 787.500 euro andranno a San Basilio; infine 1,5 milioni per la promozione del pedibus e del 'bike to school' in 15 scuole di Roma. “Inizia un percorso che mira a restituire alle periferie un ruolo centrale” aveva detto la sindaca Virginia Raggi in quell’occasione. “Marginalità e abbandono sono ormai concetti residuali: il nostro obiettivo è quello di far rinascere tutte le periferie”.

A denunciare la decisione della maggioranza penta-leghista i deputati del Partito democratico: “E’ uno schiaffo ai cittadini e un danno ai Comuni. Grazie al Piano Periferie dei Governi Pd, 120 Comuni e Città metropolitane hanno ricevuto fondi per poter intervenire in situazioni come Corviale a Roma, Scampia a Napoli, l'hinterland milanese, ma anche per piste ciclabili, decoro urbano, rammendo urbanistico. Ora viene tutto bloccato per due anni, lasciando nelle mani dei Amministrazioni comunali la patata bollente di gestire pagamenti già definiti, accordi con le ditte, annunci alla popolazione che magari attende questi interventi da decenni. Un vergognoso caso di cattiva politica".

Non solo Roma. Ad essere interessati dalla decisione anche una serie di comuni della Città metropolitana. Ne parla in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano: "Nel Milleproroghe colpo di spugna con cui si tagliano 40 milioni di coperture destinati al finanziamento dei 'Bandi per la riqualificazione delle Periferie', già assegnati dal Governo Renzi/Gentiloni. Colpiti da questa mannaia i Comuni di Fiumicino, Monterotondo, Pomezia, Anguillara, Tivoli, Guidonia, Fonte Nuova e 5 municipi di Roma Capitale. Vanno così all'aria opere (con impegni già firmati) destinate a servizi e infrastrutture delle quali avrebbero beneficiato 2 milioni di cittadini della Provincia di Roma”.

Insorge anche il Pd romano, con una nota firmata da un lungo elenco di eletti e dirigenti: "Aver scelto nell'ambito dell'approvazione del Decreto Milleproroghe di sospendere il Bando Periferie siglato e finanziato dai Presidenti del Consiglio precedenti è una scelta scellerata dell'attuale Governo per la città di Roma e le sue periferie. Quei fondi, specificatamente dedicati per la prima volta nella storia del Paese, erano utili a quell'opera di ricucitura urbana e di riqualificazione territoriale che attendevamo da tempo. Milioni di euro congelati per due anni che forse, non sappiamo se e quando, torneranno nelle casse del Comune di Roma". Poi attaccano: "La Sindaca Raggi che dice? Dove sta? Di che parliamo se neanche a lei interessa il destino dei nostri territori? Roma merita un'altra storia".

“Se questo è il cambiamento l’Italia è proprio messa male" il commento su Facebook del governatore del Laziol, Nicola Zingaretti. "Dicono di stare dalla parte delle persone, ma oggi il Governo di Lega e Cinque Stelle cancella 2 miliardi di euro di investimenti per le periferie italiane, 40 milioni solo per Roma e provincia. Non resteremo in silenzio ad assistere a questa vergogna!”.