Raggi incontra Trenta, nasce una cabina di regia: ipotesi militari per presidio campi rom

Una cabina di regia per la Capitale di concerto con il ministero della Difesa. La sindaca Virginia Raggi ha incontrato questa mattina la ministra Elisabetta Trenta presso la sede del dicastero di via XX Settembre. Un incontro durato poco più di un'ora e mezzo richiesto dalla prima cittadina. Vari i temi sul tavolo anche se il principale nodo affrontato è stato quello della sicurezza, con particolare attenzione alle operazioni nei campi rom.

Tra le ipotesi prese in considerazione, la possibilità di incrementare l'impiego dei militari nelle operazioni cittadine, soprattutto quelle che oggi sono pienamente a carico della Polizia Locale di Roma Capitale. L'ultimo caso, proprio le operazioni di sgombero al camping River. Fuori dal perimetro della 'sicurezza cittadina', nel corso del colloquio si è parlato anche della possibilità di utilizzare le caserme in disuso per l'avvio di "ambiziosi progetti sociali".

La ministra Trenta, quindi, scende in campo a sostegno della Capitale. "Dai roghi tossici ai beni immobili non funzionali, che Roma potrà utilizzare per l'avvio di ambiziosi progetti sociali. Abbiamo parlato di idee, di comunità, di persone, di futuro. Ma, soprattutto, oggi abbiamo inaugurato quella che a me piace chiamare la Difesa dei Comuni" ha affermato la ministra Trenta. "Quello con il sindaco di Roma è solo il primo di una lunga serie di incontri, nell'ambito di un'azione che il ministero vuole implementare a sostegno delle città e, più in generale, di tutto il territorio nazionale".