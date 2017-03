Migranti, dal Ministero l'ok a due nuovi hub dell'accoglienza. Uno a Massimina

Due immobili in locazione da utilizzare per l'accoglienza di migranti richiedenti asilo. Uno di questi nella periferia ovest della Capitale, nel quadrante di Massimina. L'ok del Ministero dell'Interno è arrivo ieri, esito finale dell'indagine di mercato avviata il 30 novembre 2016 per l'individuazione di strutture residenziali da adibire ad hub per stranieri, specie in vista dei flussi di rifugiati in arrivo dal Mediterraneo con la bella stagione. Cinquecento rifugiati per ognuno dei due edifici, un migliaio in totale.

"Si rende noto - è scritto in una nota del 14 marzo pubblicata sul sito della Prefettura di Roma - che la Commissione appositamente istituita ha ritenuto idonei n. 2 immobili proposti dalla Idea Fimit SGR Spa Fondo Alfha e dalla Immobiliare Parco dei Tigli srl per i quali è stato avviato l'iter locativo presso l'Agenzia del Demanio". Due strutture distinte, da affittare e poi mettere a bando per i servizi di gestione. La prima, quella dell'Idea Fimit SGR Spa sarebbe situata, a quanto risulta on line dalla relazione di gestione della società, sul territorio del XII municipio, in vicolo del Casal Lumbroso 77.

POLEMICHE - Una notizia che alimenta le polemiche sul fronte immigrazione da parte delle forze di opposizione del centrodestra. "Una nuova tegola sta per abbattersi sui cittadini di Roma, che a breve si troveranno due nuovi hub per migranti sul territorio, con una capacità di accoglienza fino a 1000 immigrati" dichiara il consigliere FdI in regione, Fabrizio Santori. "Un’invasione che sembra inarrestabile, e che gonfia il business dell’accoglienza attraverso cui si arricchiscono cooperative, associazioni, grandi proprietari di immobili che mettono a disposizione le proprie strutture a discapito dei cittadini, le vere vittime di questa assurda situazione. Così gli affari viaggiano a gonfie vele, arricchendo i portafogli di pochi a svantaggio di molti". Il tutto in un'area che ha già accolto in passato e non senza rimostranze della cittadinanza. "Dopo la tendopoli all’interno della sede della Croce Rossa Italiana di via Ramazzini, e l’Hotel Gelsomino sull’Aurelia, ancora una volta gli abitanti dei municipi XII e XIII dovranno fare i conti con i disagi causati dall’emergenza migranti".