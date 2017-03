Migranti: "Pronto protocollo d'intesa per fare volontariato sul territorio"

"La prossima settimana scriveremo con la Prefettura un protocollo d'intesa che prevede, per i richiedenti asilo, la possibilità di fare attività di volontariato sul territorio cittadino. E' una risposta per i migranti, ma anche per i cittadini romani: ci sarà un vantaggio per entrambe le parti". Lo ha detto l'assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Laura Baldassarre, intervenendo in Assemblea capitolina. Un protocollo ci sarà "anche per i minorenni stranieri non accompagnati- ha proseguito Baldassarre- sulla base di alcune esperienze positive in altre città, come Palermo, stiamo studiando una serie di protocolli d'intesa per la loro presa in carico che permettano di sapere esattamente chi fa che cosa".

Rispetto al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo "a livello cittadino abbiamo già recepito, ad agosto, le nuove linee guida dal ministero dell'Interno. Roma non può accogliere nuovi migranti, abbiamo una disponibilità di posti di oltre 1.200 negli Sprar e di circa 400 posti nel circuito no Sprar. Il nostro obiettivo è qualificare l'accoglienza sia per i migranti, sia per i cittadini romani. Ci sono territori che vivono di più la presenza dei migranti e invece noi dobbiamo avere un'accoglienza che sia di qualità e diffusa, a partire dai municipi". Lo ha detto l'assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Laura Baldassarre, intervenendo in Assemblea capitolina.

"Nel dare l'impostazione di sistema abbiamo aderito al bando Sprar confermando i numeri, seppur su Roma siano solo 6 i posti per le persone con disagio mentale e su questo stiamo ragionando con il Viminale per i fondi, poichè sono tutti fondi del ministero dell'Interno. Per loro abbiamo previsto uno sportello unico integrato - ha proseguito Baldassarre - per noi il ruolo chiave sul sistema di accoglienza spetta al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza: con la Prefettura e tutte le altre forze di sicurezza l'interlocuzione è costante, per rispondere in modo adeguato dobbiamo prenderci in carico i migranti che spettano a Roma Capitale e non altri". "Vogliamo uscire dalla logica dell'emergenza, perchè non è un'emergenza ma una costante: parte del Piano sociale cittadino sarà dedicata anche ai migranti - ha concluso l'assessore - sarà un piano ampio che prevede la distribuzione dei migranti su tutto il territorio cittadino".

Sempre in Assemblea capitolina è stata bocciata la proposta di delibera dei Radicali, che prevedeva interventi di riorganizzazione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Trenta astenuti, 2 favorevoli e 3 contrari. Il provvedimento era stato realizzato in collaborazione con le associazioni 21 Luglio, Arci Immigrazione Roma, Un ponte per e altre sigle.

Questa delibera, ha spiegato Capriccioli, "è del 2015 ma è ancora attuale nei suoi tratti principali, chiediamo che Roma Capitale sottoponga alla Prefettura un protocollo d'intesa per istituire un sistema di monitoraggio misurabile per evitare che si ripeta quello che è avvenuto finora. Prima c'erano persone che erano di transito, si fermavano qualche settimana o qualche mese per ripartire verso i Paesi europei, ora Roma si riempie di migranti costretti a vivere e dormire per strada senza un'accoglienza nè sanitaria, nè legale". A spiegare i motivi dell'astensione del M5S è sempre l'assessore Baldassarre: "Condividiamo l'analisi della delibera, purtroppo però arriva in quest'aula troppo tardi: le novità sia della normativa nazionale che degli atti di questa amministrazione superano i contenuti della stessa".