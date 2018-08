I migranti della Diciotti a Rocca di Papa: saranno ospitati nella comunità di Mondo Migliore

I migranti della Diciotti accolti dalla Chiesa saranno ospitati nella comunità di Mondo Migliore, a Rocca di Papa, sui Castelli romani. Ad annunciarlo Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. E ha precisato con una battuta: "Io non ho messo lo zampino", "lo zampino lo mette il diavolo". "Quello che ha fatto il lavoro col ministro dell'Interno è stato padre Aldo Buonaiuto e la Conferenza Episcopale. Il cardinale Bassetti era qui ma per telefono guidava" l'operazione e "padre Maffeis negoziava con il ministro".

Il Papa ha poi spiegato che i migranti "saranno accolti a Mondo Migliore e cominceranno a imparare la lingua e ad essere migranti integrati".

'Mondo Migliore" è un Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas), si trova a sud di Roma sulla via dei Laghi, in precedenza era un centro congressi gestito dai padri oblati. I migranti ospitati nella struttura sono stati in passato più volte impiegati in progetti legati al territorio. Lo scorso anno c'era stata una protesta dei migranti per delle tensioni tra i vari gruppi all'interno della struttura e nei giorni a seguire c'era stato il lancio di una bomba carta con relativo intervento dei carabinieri.

Fratelli d'Italia: "Supercazzola del Viminale"

Ed anche ricordando questa protesta da Fratelli d'Italia si levano proteste. “I migranti della nave “Diciotti” sbarcheranno a Rocca di Papa nel centro dei Castelli Romani e si aggiungeranno già al numero importante ospitato dal Centro Mondo Migliore. La soluzione concordata dal ministero dell’Interno non è altro che una ‘supercazzola alla Amici miei’ visto che i migranti per i quali Salvini si è beccato una denuncia, non solo risiederanno in Italia, ma avranno anche un’ottima location dalla quale apprezzare tutta la bellezza dei laghi dei Castelli Romani”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea Volpi Capogruppo di Fratelli d’Italia in Città metropolitana.

“Ricordo che non più di un anno fa i 420 migranti ospitati nel centro di Rocca di Papa bloccarono la strada provinciale Via dei Laghi provocando numerosi problemi ai cittadini residenti. Il centro inoltre è già salito alla ribalta delle cronache per essere stato teatro di scontri tra etnie diverse ospitate che si contendono la leadership nella struttura. Cosa ne pensa il sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale (Virginia Raggi, ndr) di questa ulteriore forzatura subita dai Comuni della Provincia?”, conclude.

Migranti Diciotti, fermati quattro presunti scafisti. Cei: "Non si fa politica sulla pelle dei poveri"

„ Cei: "Intervenuti in una situazione insostenibile"

"Abbiamo deciso di entrare in una situazione di stallo che era ormai diventata insostenibile per tutti. Vedere queste persone su una nave italiana attraccata sulle nostre coste e impossibilitate a scendere era una situazione intollerabile anche dal punto di vista umanitario". Lo ha detto il direttore dell' Ufficio nazionale comunicazioni sociali della Cei, don Ivan Maffeis, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, spiegando la decisione dei vescovi italiani di accogliere un centinaio di migranti che da giorni erano a bordo della nave Diciotti.

"C'è stata una prima fase con appelli e comunicati - ha spiegato il portavoce della Cei - per arrivare ad una disponibilità concreta e fattiva di accoglienza in strutture che appartengono e fanno riferimento direttamente alla Chiesa italiana. Questo per sbloccare la situazione. È ovvio che stiamo parlando di una soluzione che è legata all'emergenza, una soluzione che di fronte al no dell'Europa e al braccio di ferro che ha tenuto il ministro su questa questione è stata l'unica che siamo riusciti a individuare. Ma la vera partita da giocare è quella culturale e politica. Perchè non possiamo semplicemente affrontare il tema dei migranti e questo esodo di popoli con delle soluzioni emergenziali che non devono essere sopravvalutate".

Nell'accoglienza di questi migranti, ha concluso don Maffeis, "si sono affacciate tante diocesi che hanno offerto accoglienza e disponibilità. Un pò tutte le diocesi della Sicilia. Ricordo che stiamo parlando di un numero limitato, circa un centinaio di persone. E in queste ore si deciderà in quali centri queste persone debbano essere accolte". "Non si può far politica sulla pelle dei poveri" ha detto poi Maffeis in un'intervista a Sky Tg24.

