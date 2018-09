Michela Di Biase si dimette da consigliera comunale. Al suo posto Giovanni Zannola

La consigliera comunale del Pd, Michela Di Biase, ha annunciato in Aula le sue dimissioni dall'Assemblea capitolina per svolgere a tempo pieno il suo ruolo nel Consiglio regionale del Lazio.

"Mi dimetto da consigliera comunale. Sono stati due anni molto intensi in cui ho ricoperto anche il ruolo di capogruppo, ringrazio il Pd Roma e il segretario Andrea Casu, che mi ha sempre appoggiato ed è stato lui insieme al gruppo dirigente che mi ha chiesto di candidarmi in Consiglio regionale, dove è stato raggiunto un risultato straordinario e sono stata la seconda degli eletti", ha detto Di Biase intervenendo in apertura dei lavori dell'Assemblea capitolina.

"Ringrazio tutti i miei colleghi consiglieri, sono stati due anni complicati per il ruolo che ho rivestito e perchè ho visto questa città vivere, purtroppo, un momento di grande difficoltà, in cui abbiamo cercato di combattere le inadeguatezze della sindaca e di questa Giunta, due anni di sciatteria. Mi dimetto da consigliere comunale in un momento in cui nessuno rinuncia alla poltrona perchè penso che amministrare e fare opposizione sia un compito che va svolto h24, e il mio ruolo in Regione mi impone serietà rispetto a questo per dare una mano alla città guardando a quello che realmente è, una grande realtà metropolitana. Raggi non sprechi il privilegio che ha tra le mani, Roma merita di essere governata in modo diverso", ha concluso la consigliera dem.

"Come rappresentante dell'Aula e a titolo personale prendo atto delle sue dimissioni, la saluto e le auguro buon lavoro", la replica del presidente dell'Aula, Marcello De Vito.

A prendere il suo posto sarà molto probabilmente Giovanni Zannola, esponente del Partito democratico del X Municipio. Zannola, nelle amministrative di giugno 2016, aveva raccolto infatti 2.429 preferenze e risulta il primo dei non eletti nella lista del Pd, davanti ad Anna Paola Concia che si era fermata a 2.282.