L'Atac sospende la sindacalista Micaela Quintavalle: la pasionaria paga l'intervista a le Iene

Pugno duro dell'Atac contro Micaela Quintavalle, sindacalista e presidente di CambiaMenti M410. La pasionaria è stata "sospesa in via preventiva e a tempo indeterminato" dall'azienda. Il provvedimento è stato recapitato nel primo pomeriggio e la stessa Quintavalle ha condiviso il documento su facebook.

L'Atac contesta alla Quintavalle "di aver utilizzato impropriamente la divisa e la vettura aziendale e la documentazione messa a disposizione dall'azienda per scopi non attinenti alla sua prestazione lavorativa", durante un servizio andato in onda su Le Iene.

Sempre secondo l'azienda, come si legge nel provvedimento rilanciato dalla stessa autista Atac, la Quintavalle "con i comportamenti e le dichiarazioni rilasciate violava i principi di buona fede e correttezza, diligenza e riservatezza, recava danno all'immagine aziendale, generando inoltre la convinzione negli ascoltatori che l'azienda faccia circolare su strada vetture che non sono idonee a garantire le basilari norme in materia di sicurezza di esercizio e sulle quali l'azienda non esegue le più basilari attività manutentive".

Per l'Atac inoltre Quintavalle, violando il codice aziendale in materia di rapporti con i media, non avrebbe chiesto l'autorizzazione preventiva per il rilascio dell'intervista. Inoltre, nella parte finale del provvedimento viene sottolineata la recidiva, essendo stata la stessa pasionaria destinaria in passato di un provvedimento simile per gli stessi motivi.

Nel post la sindacalista pubblica anche le pagine del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dal servizio.