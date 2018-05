I cittadini votano Metrovia, il Campidoglio la ignora: "Il progetto più votato è il nostro"

Ha raccolto oltre 800 preferenze, scalando la classifica del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Eppure la Metrovia sembra sparita nel dimenticatoio. Nel corso della conferenza stampa organizzata nel rettorato di Tor Vergata, non è stata mai menzionata. Ed addirittura non compare neppure nelle slide proiettate dall'amministrazione pentastellata durante l'incontro.

La contestazione

Tra i dieci progetti più votati la Metrovia non appare. L'omissione non è sfuggita ai curatori del progetto. "I dati diffusi dalle agenzie a seguito della conferenza stampa di Tor Vergata sono sbagliati" fa sapere Paolo Arsena, l'architetto che dirige lo staff della Metrovia. Nelle slide commentate dall'assessora Meleo, dopo le 766 preferenze relative alla tratta T2 della Metro C, compare un generico "servizio metropolitano su linee FS". Potrebbe essere quella l'espressione utilizzata dal Campidoglio per riferirsi alla Metrovia. Non tornerebbe comunque il conto delle preferenze ottenute.

Cos'è il progetto Metrovia

Sulla rete, la proposta aveva infatti raccolto molti apprezzamenti. Si tratta del progetto partecipato che prevede un sistema integrato di dieci linee: nove di metropolitane ed una ferroviaria di tipo circolare Una soluzione molto diversa rispetto a quella attuale. Oggi le linee metrolitane coesistono con i tracciati ferroviari urbani senza però toccarsi. La Metrovia punta invece a realizzare tanti nodi di scambio, a convertire e riutilizzare le infrastrutture ferroviarie, in modo da renderle adatte al passaggio della metropolitana.

I numeri discordanti

“Chiunque può riscontrare sul sito del PUMS che è la Metrovia il progetto più votato e più commentato dai cittadini - fa notare l'architetto Arsena - Abbiamo ottenuto 842 preferenze (di cui solo il 4% di voti negativi), non 660 come comunicato. Il progetto Metrovia ha vinto staccando il secondo di ben 300 voti. La proposta per la realizzazione della tratta T2 della linea C, pur volendo raggruppare tutte quelle affini, raggiunge i 766 voti, ben lontani dal primo posto. Perché si vuole accreditare come vincitrice una proposta che non lo è - domanda il capo staff della Metrovia - e perché si ignora il voto espresso dai cittadini su una piattaforma pubblica? Noi adesso ci aspettiamo di essere ascoltati dal Campidoglio".

Come visualizzare i progetti più apprezzati

Scorrendo i risultati presenti sul sito del PUMS, alla voce "proposte dei cittadini" si accede all'elenco dei progetti. Cliccando sul tasto "visualizza le proposte più votate dai cittadini" si accede ad una pagina che riporta sinteticamente i progetti ed i voti ottenuti. La Metrovia risulta prima, con 842 voti mentre al secondo posto appare il Biciplan, "la ciclabile infinita" elaborata dall'associazione Salvaiciclisti. Sul sito del PUMS ha 542 voti, ma nella slide mostrata durante la conferenza stampa si posiziona al decimo posto, con appena 256 preferenze. "Noi eravamo rimasti ai dati presenti sul sito, quelli che dicono che avevamo presentato la seconda proposta più votata - fa notare Sabrina Grisoli, presidente dell'associazione Salvaiciclisti - a questo punto verificheremo".