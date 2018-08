"Metropoli resiliente": venti incontri gratuiti alla scoperta del patrimonio naturale di Roma

Venti incontri gratuiti da agosto a settembre ed altri ancora ad ottobre per ragazzi dagli 8 anni in su, alla scoperta del patrimonio naturale della città, delle stelle, dell’arte, della lettura nelle biblioteche, nei musei civici e nelle ville. Questo e molto di più è “Metropoli Resiliente”.

Mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, osservazioni astronomiche, laboratori didattici sull’ambiente e sulla fauna urbana, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science in ville e parchi romani (Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell'Appia Antica), passeggiate, letture ad alta voce e animazioni teatrali e spettacoli di divulgazione scientifica anche nei teatri: Lido di Ostia e Quarticciolo, dove sono previsti incontri ad ottobre.

La manifestazione è promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma e realizzata grazie al contributo della Regione Lazio nell'ambito del bando “La Cultura fa Sistema” vinto da Roma Capitale nel 2017.

Il programma

-Martedì 21 agosto dalle ore 17 alle ore 18.30 alla Biblioteca Laurentina Centro culturale Elsa Morante l’incontro è con gli "Animali metropolitani", un laboratorio a cura di Myosotis per scoprire gli animali che condividono con noi l’ambiente urbano. Falchi, volpi e tartarughe, ma anche farfalle, grilli e cervi volanti, dedicato a bambini dai 5 agli 11 anni.

-Il 26 agosto e il 2 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18 si replica al Museo Civico di Zoologia di Roma con approfondimenti sulla fauna urbana grazie agli allestimenti della Mostra “Diverso per Natura”. Animali metropolitani verrà proposto anche il 3 settembre dalle ore 17 alle ore 18.30 alla Biblioteca Vaccheria Nardi, e l’11 settembre dalle ore 16.30 alle 18alla Biblioteca Centrale Ragazzi.



-Il 23 agosto dalle ore 17 alle ore 18.30, sempre alla Biblioteca Laurentina Centro culturale Elsa Morante è la volta di "Metropoli in verde", a cura di Myosotis. Semi, radici, foglie e fiori saranno i protagonisti di questa attività che permetterà ai ragazzi di scoprire l'incredibile e variegato mondo delle piante della nostra città, per indagare, attraverso esperimenti e giochi scientifici, forme e caratteristiche dei vegetali. L’attività è rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni. Lo stesso laboratorio si terrà il 26 agosto dalle ore 10.30 alle 12al Museo Civico di Zoologia di Roma, il 5 settembre dalle ore 17 alle ore 18.30 alla Biblioteca Vaccheria Nardi e13 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18 alla Biblioteca Centrale Ragazzi.



-Il 2 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16 al Museo Civico di Zoologia di Roma è la volta dei "5 sensi per esplorare la città", incontro a cura di Myosotis, per ragazzi dai 5 agli 11 anni. Nel “laboratorio sensoriale” si potrà annusare, ascoltare e osservare, per mettere alla prova i nostri sensi nell'esplorazione della natura. Il laboratorio si ripeterà l’8 settembre dalle ore 10 alle ore 11.30 alla Biblioteca Pasolini e il 15 settembre dalle ore 15 alle ore 16.30 alla Biblioteca Villino Corsini.



-Sempre il 2 settembre dalle ore 10 alle ore 12 al Museo Civico di Zoologia di Roma prenderanno il via le attività di natural gardening: adulti e bambini saranno coinvolti in laboratori pratici per realizzare con materiali riciclabili nidi artificiali e mangiatoie per attrarre e fornire riparo alle numerose specie con cui condividiamo gli spazi verdi cittadini.



-Nel Parco Acqua Acetosa (vicino alle Biblioteche Pasolini e Centro Culturale Elsa Morante) si terrà, invece, il 9 settembre mattina (dalle ore 9 alle ore 11 e dalle 11 alle 13), "Passeggiata con binocolo", a cura di Myosotis: Un percorso naturalistico alla scoperta di piante e animali della città, aperto a tutti i cittadini. Un appuntamento che si ripeterà il 16 settembre mattina dalle ore 10.15 alle ore 12.15 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 a Villa Pamphilj - Biblioteca Villino Corsini e il 29 settembre nel Parco della Biblioteca Giovenale, sempre mattina dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 13.



- Il 25 e 31 agosto dalle ore 19.45 alle ore 21.45, e il 29 settembre dalle ore 19 alle ore 21, appuntamento al tramonto a Villa Borghese, Villa Leopardi e Villa Pamphilj per condividere il momento entusiasmante del richiamo, avvistamento e riconoscimento degli animali notturni della città eterna. Seguiranno gli appuntamenti del 14 settembre dalle ore 19.30 alle ore 21.30 e il 22 settembre dalle ore 19 alle ore 21 presso nel Parco Regionale dell’Appia.

-Sarà infine possibile partecipare alle osservazioni astronomiche, a cura del Planetario di Roma, con "Stelle su Roma. L’osservazione del cielo stellato". Appuntamento l’11 settembre alle ore 20 alla Biblioteca Casa del Parco, il 17 settembre alle ore 20 alla Biblioteca Villa Leopardi e il 21 settembre alle ore 20 alla Biblioteca Giovenale.