Natale senza stipendio per chi pulisce le stazioni: ecco perché anche in metro si rischia l'emergenza rifiuti

"Se a fine mese non c’è certezza ve coprimo de monnezza". I lavoratori della Zhs Utilities hanno già il motto. Se non arriverà lo stipendio di Novembre, insieme alla tredicesima, il servizio di pulizia nelle metropolitane di Roma si interromperà. Con annesse conseguenze sul decoro delle stazioni. L'avviso del ritardo nei pagamenti ai dipendenti è già arrivato dalla ditta, assegnataria dei lotti 1 e 2 dell'appalto di Atac.

"Si informa il personale della posticipazioni dei trattamenti economici dovuti per il periodo di novembre 2019 e la mensilità aggiuntiva di 13esima - è scritto nella comunicazione che RomaToday ha potuto visionare - la previsione dell'azienda è di poter provvedere al pagamento delle spettanze entro la fine della settimana in corso. Ci scusiamo per il disagio".

Sindacati e lavoratori però sono già in agitazione. Per la giornata di oggi, le sigle Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Ugl trasporti hanno organizzato una prima assemblea sindacale, retribuita, alla quale i lavoratori sono invitati a partecipare. All'ordine del giorno appunto i salari in busta paga che non arrivano e alcune problematiche legate al sub appalto. Si terrà nelle ultime tre ore del turno lavorativo, il che potrebbe portare a un accumulo di sporcizia già dalla giornata di oggi.

"Ci risiamo, si avvicina il Natale e i lavoratori delle pulizie si vedono arrivare il puntuale comunicato che non verranno pagati, ancora ad oggi sono senza stipendio e tredicesima" commenta il segretario della Faisa Sicel Claudio De Francesco. "Ricordiamo che Roma già c’è l’emergenza rifiuti ed a breve anche nelle metro già invase dai topi ci saranno quintali di monnezza che invaderanno le stazioni, un pericolo per la salute di tutti i cittadini. Ci domandiamo come sia possibile che chi lavora per Atac non venga pagato?". Poi ancora rivolto a Raggi: "Intervenga immediatamente la sindaca perché questa volta i lavoratori non scherzano e si sono stancati dei soliti spot di facebook. Il loro motto è 'se a fine mese non c’è certezza ve coprimo de monnezza'".