Stazioni metropolitane, a rischio la pulizia: monta la protesta per gli stipendi in ritardo

La fumata bianca non è arrivata. Le buste paga attese dai lavoratori delle ditte Zhs Sgs, impegnati nella pulizia delle metropolitane, non sono ancora giunte ai loro destinatari. Il servizio, nel periodo natalizio, è ora in dubbio.

Senza stipendio nè tredicesima

“Anche se Atac ha fatto l’accordo per Natale il servizio sarà a rischio perché i lavoratori delle metropolitane delle ditte Zhs Sgs non avranno ne stipendio e né tredicesima – si legge in una nota firmata dalle sigle FAISA Cisal, Asia e Sicel – Che bel Natale passeranno grazie a questa giunta. Ricordiamo inoltre che il servizio delle pulizie è fondamentale sia per le banchine sia per i vagoni delle metro ma soprattutto per il problema delle cartacce che ha conseguenze sulla sicurezza”.

I rifiuti in metropolitana

La presenza di rifiuti cartacei, sui binari della stazione, è tutt’altro che secondario. Le cartacce, hanno spiegato le tre organizzazioni sindacali “Quando sono troppe finiscono sui binari si incendiano per le scintille e per i conduttori surriscaldati di qualche cassa induttiva”. Un fenomeno che è già capitato in passato. “E’ successo 2 anni fa a San Giovanni e poi a Termini quest’ anno” ricordando i tre sindacati, che sottolineano un aspetto tutt’altro che secondario “Non serve un grande incendio, basta un po’ di fumo per far scattare il panico per allarme incendio”.

L'appello alla Sindaca

La pulizia nelle stazioni metropolitane, con gli addetti sul piede di guerra, non sembra quindi garantita. “Se a fine mese non c’è certezza, ve coprimo de monnezza” avevano annunciato, con uno slogan, i lavoratori della Zeis. Il problema, per ora, non si è risolto. E FAISA Cisal, Asia e Sicel ora lancia un appello in Campidoglio. “A questo punto intervenga il Sindaco a risolvere il problema – scrivono in una nota le tre organizzazioni sindacali – perché noi le abbiamo tentate tutte, ma ma non c’è stato nulla da fare”.