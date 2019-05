Metro Repubblica chiusa. Raggi: "Siamo arrabbiati", ma comitati e commercianti attaccano l'inerzia grillina

Otto settimane, se tutto va bene. Due mesi che si aggiungono agli ormai sei mesi e mezzo di chiusura. La stazione metro Repubblica è ormai una chimera e vederla riaperta non sarà cosa semplice. Ad ammetterlo è Atac, smentendo se stessa (la riapertura era stata annunciata al massimo per metà maggio, ndr) e gelando il sangue ai commercianti già prostrati da mesi di inutilizzo della fermata.

Un quadro che ieri ha spinto la sindaca Raggi a metterci la faccia, anche se solo durante una diretta facebook durante la quale rispondendo ad una cittadina ha mostrato la sua irritazione: "Siamo molto, molto, dispiaciuti per i disagi causati dalla chiusura delle stazioni metro ma anche molto arrabbiati perchè abbiamo visto che i lavori della ditta di manutenzione erano stati fatti male. Dopo la riapertura di Spagna stiamo lavorando su Repubblica, mentre Barberini è ancora sotto sequestro. La notizia è che a Repubblica i lavori inizieranno a breve".

Nella mattinata di ieri, durante la commissione trasparenza, era stata agitata l'ipotesi del dolo da parte dei consiglieri del M5S, Pietro Calabrese e Monica Montella. Riccardo Pagano, rappresentante di MetroXRoma, è intervenuto in risposta attaccado: "Sentire anche l'ipotesi che il Comune possa solo immaginare che all'interno della sua azienda che gestisce i trasporti ci sia qualcuno che possa mettere in atto strategie ai fini di vanificare il funzionamento delle metropolitane, è totalmente agghiacciante e imbarazzante. Bisognerebbe ammettere che questi 8 mesi di chiusura sono causati da problemi burocratici e non nati per colpa di complotti, che forse è anche meglio".

E sempre in commissione è andata in scena la rabbia dei commercianti, ormai piegati dai mancati incassi, ma soprattutto contro l'inerzia A lanciare l'allarme sono stati Angelo Mantini, presidente del comitato Riapriamo Repubblica e titolare del negozio abbigliamento Esedra 58, e Cristina Barletta, farmacista di piazza della Repubblica: "In tutti questi mesi non siamo mai riusciti ad avere informazioni. Perchè visto che si tratta delle stesse scale e Spagna è stata riaperta, Repubblica dopo l'incidente del 23 ottobre poi dall'8 dicembre non ha riaperto con le scale funzionanti visto che sono dello stesso tipo e altre stazioni hanno lavorato con alcune scale non funzionanti? Perchè i pezzi sono stati riordinati solo l'11 febbraio, ovvero due mesi dopo? Stiamo cercando di resistere, ma rischiamo seriamente di dover licenziare dipendenti". E ancora Mantini: "Siamo veramente delusi anche per l'assenza totale del Comune. Vi combatteremo in tutti i modi. Non state rappresentando gli interessi per i cittadini."

Una linea, quella della poco trasparenza, che si è materializzata ieri plasticamente in commissione trasparenza. Marco Palumbo, consigliere Pd che della commissione trasprenza è presidente, si è scagliato contro l'assenza di chi dovrebbe dare le risposte: "Roma Metropolitane dice che la questione non è di sua competenza, Meleo e Stefano non ci hanno fatto sapere niente. Abbiamo convocato la commissione per conoscere i tempi di riapertura, manutenzione e il cronoprogramma, ma anche il direttore del dipartimento Mobilità Nardi è assente: ormai non ricordiamo più come è fatto, non lo vediamo dai tempi della Giunta Marino. Qui c'è anche un problema di bon ton istituzionale. Scriveremo anche al nuovo prefetto".

L'appello del capogruppo di Forza Italia, Davide Bordoni, è affinchè "i viaggiatori valutino di chiedere il rimborso ad Atac visto il danno grave subito, spero che le associazioni dei consumatori si attivino su questo. In 9 mesi c'è chi costruisce ponti e città ma noi non siamo nemmeno in grado di riparare delle scale mobili. È incredibile". Sul tema, ha concluso Bordoni, "chiederemo un Consiglio straordinario o una commissione obbligando l'assessore Meleo e il sindaco Raggi a partecipare, che è nelle nostre facoltà, perchè si devono assumere la responsabilità di questa vergogna".