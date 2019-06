Metro Repubblica, Atac: "Dopo il 18 giugno i collaudi delle scale mobili, poi la riapertura"

Dal 18 giugno Atac potrebbe essere pronta a riaprire la stazione metro di Repubblica. A fornire il nuovo orizzonte temporale è il presidente della municipalizzata dei trasporti, Paolo Simioni, che ieri, ospite di Non è l'Arena ha detto: "Abbiamo incaricato Otis di fare le prove e uno screening puntuale su tutte le scale mobili e hanno iniziato a lavorare dai primi di maggio e qui posso dire che riusciremo a riaprirle dalla settimana del 18 giugno".

Non una data precisa, ma l'annuncio che dal 18 giugno le scale saranno a disposizione per i collaudi: "Dalla settimana del 18 le scale saranno pronte per essere collaudate e la stazione riaperta", ha spiegato.

Una consegna in anticipo rispetto all'ultimo annuncio dello scorso 9 maggio quando Franco Middei, responsabile Acquisti e Contratti in commissione spiegava che sarebbero occorsi "8 settimane tra il reperimento dei materiali originali prodotti per noi da casa madre a Breslav, in Repubblica Ceca, e posa in opera. Faremo ogni sforzo per ridurre questo termine, impiegando anche lavoro notturno, immaginando anche una riapertura parziale".

La stazione metro Repubblica è chiusa dal 23 ottobre quando, a causa della rottura di una scala mobile e del ferimento di un gruppo di tifosi russi, l'impianto è stato messo sotto sequestro. Dissequestrata a fine novembre, per settimane è rimasta chiusa senza nessuna spiegazione. A febbraio, dopo le proteste, le prime spiegazioni e le prime promesse. Metà maggio l'orizzonte temporale fissato da Atac in una lettera.

Una situazione ingarbugliata ancora di più dopo il successivo incidente a Barberini con le contestuali chiusure della stessa stazione di Barberini e di quella di Spagna. La risoluzione dell'appalto di manutenzione e l'inchiesta della magistratura, hanno evidenziato riparazioni non a norma e la necessità di un'intervento più impattante sulle scale. Così il 9 maggio l'annuncio di Middei: "8 settimane di lavori" e il termine per la riapertura rispostato a luglio.

Ieri le dichiarazioni di Simioni in tv. Dopo il 18 giugno quindi la zona di Piazza della Repubblica potrebbe tornare a vivere.