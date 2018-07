Metro aperte mezz'ora in più: l'Aula approva la mozione

Metro aperte fino alle 24 dalla domenica al giovedì. Fino alle 2 il venerdì e il sabato. L'Assemblea capitolina ha approvato con 24 voti favorevoli (M5S) e 2 astenuti (Fdi) la mozione 126/2018 a firma del presidente della commissione Mobilità del Campidoglio, Enrico Stefano (M5S) che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a verificare con l'azienda Atac Spa e le rappresentanze dei lavoratori, la possibilità di un prolungamento dell'orario di esercizio delle linee A, B/B1 e C della metropolitana, portandolo dalle 23.30 alle 24 dalla domenica al giovedì e dall'1.30 alle 2 il venerdì e il sabato.

Con questo atto di indirizzo, ha spiegato Stefano, "chiediamo di avviare un tavolo per avviare un percorso condiviso tra Roma Capitale e Atac per prolungare l'orario di servizio delle metropolitane. Siamo consapevoli che questo va a incidere sulle manutenzioni, che si possono fare solo nelle ore notturne, e sui turni dei lavoratori, per questo chiediamo un confronto con l'azienda e con Agenzia per la mobilità per capire se c'è questa possibilità, non da domani mattina ma magari dal prossimo anno".

Dal prossimo anno infatti, ha sottolineato il presidente della Mobilità, "metteremo in campo delle misure di disincentivo della mobilità privata, dalla riforma della sosta tariffata a quella degli orari ztl, e quindi è importante aumentare l'offerta di trasporto pubblico e garantire l'accessibilità in Centro come nelle periferie con una rete efficiente come è la rete delle metropolitane, che non ha paragoni con quella dei bus.

Questo consentirà a chi lavora in Centro e anche ai giovani che escono il fine settimana di potersi muovere con il mezzo pubblico, scongiurando anche tanti incidenti. Con le iniziative che metteremo in campo dal prossimo anno, in questa città 'autocentrica' cambierà più di qualcosa".

Ad astenersi Fratelli d'Italia. Ha spiegato Lavinia Mennuni: "Siamo d'accordo con il prolungamento degli orari della metro, ma il gruppo si astiene perchè è prevista anche l'estensione degli orari delle ztl".