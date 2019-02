Atac: "Più 8% di corse sulle metro". Ma la linea C ha 5 treni su 13 fermi in manutenzione

"Nel 2018 abbiamo raggiunto il 98% della produzione rispetto al contratto di servizio relativo alle metropolitane e segnato un +8% di corse. Abbiamo registrato 215 milioni di passaggi/utenti con il 9,9% di incremento. Un aumento costante che abbiamo constatato dai primi mesi 2018. Ha pesato notevolmente l'apertura di San Giovanni, sia per la linea A che per la linea C". A fornire i dati sulle prestazioni delle linee metro gestite da Atac il dott. Claudio Scelletta, dirigente della partecipata tra i convocati in commissione Mobilità per fare il punto sullo stato dell'arte delle linee metro.

Buone performance quelle portate sul tavolo di via Capitan Bavastro, ma con alcune falle ancora da rattoppare. Sulla linea C ,"il problema è il consumo abnorme di ruote che ha ridotto il numero del materiale rotabile a disposizione. Ad oggi abbiamo solo 8 treni su 13. Gli altri 5 sono in manutenzione proprio per la sostituzione delle ruote. Contiamo di poterne uscire presto" ha spiegato Andrea Sciotti, responsabile del procedimento della terza metropolitana della Capitale, la Pantano-San Giovanni.

"Stiamo per contestare al contraente generale, Metro C spa, il problema dell'eccessivo consumo delle ruote della linea C come un difetto grave" spiega ancora con riferimento a un contenzioso che si aprirà a breve. "Parliamo di danni diretti come l'acquisto anticipato delle ruote da parte di Atac o l'integrazione di lubrificazione. Stiamo facendo, quindi, le valutazioni per andare in giudizio civile per chiedere maggiori danni, oltre a quelli diretti". Per rendere l'idea in numero: le ruote del materiale rotabile della linea C dovevano essere sostituite a 650mila chilometri. Sono state cambiate a 300mila. Meno della metà.

Tra i problemi sollevati in Commissione le condizioni di scale mobili, montascale e ascensori sulle linee metro: 21 impianti di altrettante stazioni sono guasti e in manutenzione. Ma il vero nodo sono i ricambi. Eterni i tempi di attesi dalle ditte appaltatrici. Su questo il consigliere Pietro Calabrese ha promesso di vigilare: "Ho chiesto all'azienda un report e un cronoprogramma con interventi e fondi spesi, ma anche controlli sui presidi fissi di manutenzione, previsti dal contratto di gara, che spesso non ci sono".