Metro Cavour, Raggi e Meleo in tour contestate dai residenti: "No a Monti pedonale"

Giro nella metro Cavour (con contestazione) per la sindaca Virginia Raggi, accompagnata dall'assessore Linda Meleo e dal consigliere e presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefano. La stazione è la prima riqualificata da Atac con la collaborazione di giovani artisti under 30 nell'ambito del progetto pilota Art Stop Monti: dodici lavori di sei artisti - selezionati dal 6 aprile al 31 maggio - che tramite una call troveranno spazio nei locali rinnovati e ripuliti.

Primo protagonista che anticipa gli interventi a rotazione è Rub Kandy, artista romano che oggi ha mostrato il suo "#IntheMoodForLoveRome", un intervento site specific che resterà visibile per 12 mesi. Dalle scritte al neon, alle fotografie scattate dall'artista in diverse stazioni sono vari i linguaggi utilizzati per raccontare chi vive i mezzi di trasporto nel quotidiano. Raggi ascolta le spiegazioni dell'artista che la accompagna nel tour, stretta tra fotografi, qualche fan che le strappa un selfie ma soprattutto proteste dei residenti del rione.

Siamo a Monti, quartiere da tempo in fermento per un progetto di pedonalizzazione pronto a calare dall'alto - questa l'accusa - della giunta Cinque Stelle. "Il rione non ha padrone, decidiamo noi sulla pedonalizzazione" e ancora "Raggi la senti questa voce? Parla con noi". Slogan e striscioni sorretti dai cittadini e qualcuno steso alle finestre, affiancano dall'inizio alla fine la breve passeggiata della prima cittadina. Lei però non batte il colpo sperato.

"Vogliamo sederci e confrontarci con calma sul progetto, cosa che ancora nonostante le tantissime richieste non è avvenuta" spiega Lisa Roscioni del Coordinamento Comitati Monti. "Con la pedonalizzazione del rione così ammazziamo gli artigiani e apriamo alla movida incontrastata, ai tavolini, diventiamo come Trastevere o come San Lorenzo. Questo è un quartiere di botteghe". Qualche modifica alla mobilità sì, è da fare. Ma non così. "Su via dei Serpenti dove il traffico invece è un problema hanno aumentato il flusso, togliendolo da strade come via Urbana che sta benissimo come sta" spiega la consigliera municipale dei Radicali, Nathalie Naim "i Cinque Stelle stanno completamente ignorando il volere dei romani. Questo progetto non lo vuole nessuno". Una posizione condivisa a livello municipale da destra a sinistra. Sul posto anche il consigliere di Fratelli d'Italia, Stefano Tozzi. "Vogliamo che siano i cittadini a dover decidere con un referendum municipale. Oggi c'è stata una dimostrazione pacifica di gente che vuole continuare a stare nel proprio rione"

Ai cittadini rispondono Meleo e Stefàno. "È stato fatto uno studio, l'ascolto in Commissione Mobilità c'è stato: non potete dire che vogliamo distruggere il rione perchè non è vero" replica l'assessore. Mentre Stefàno promette ma frena: "Entro aprile vi garantisco che ci vediamo, ci incontreremo però vi dico che non si può pensare di eliminare del tutto l'isola ambientale".