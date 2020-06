Metro C, approvata delibera in giunta: ora le talpe possono proseguire gli scavi fino a piazza Venezia

Shira e Filippa possono ripartire. Le due talpe meccaniche della linea C, ferme da mesi sotto via dei Fori Imperiali, riprenderanno l'iter di scavo fino a piazza Venezia. A stabilirlo una delibera di giunta approvata nella serata di ieri, immediatamente esecutiva, che consente il riavvio delle Tbm (Tunnel boring machine). I fondi, circa 9 milioni di euro, sono stati messi a disposizione dal ministero dei Trasporti già lo scorso dicembre.

Le due talpe potranno, dunque, portare a compimento la tratta Colosseo-Venezia andandosi a posizionare sotto la futura stazione archeologica Venezia. Le indagini preliminari sono in corso e una prima bozza di progetto, ancora in fase di definizione, è stato illustrato a inizio febbraio durante una commissione Mobilità dedicata al tema.

La fermata avrà due uscite sicure, una a piazza Madonna del Loreto, che incorporerà i resti dell'auditorium di Adriano, e l'altra all'angolo tra piazza Venezia e via del Plebiscito. Una terza uscita potrebbe essere realizzata nei pressi di piazza San Marco, sotto cui nascerà in futuro la stazione Venezia della linea D.

In più sarà realizzato un tunnel sotterraneo che collegherà Palazzo Venezia all'Altare della Patria passando in uno spazio espositivo. Si apre ora la partita della richiesta di finanziamenti per la realizzazione della stazione.