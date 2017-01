Metro C: street art a San Giovanni, lo sguardo di una tigre per la futura stazione

1 / 2

C’erano i volontari del gruppo RetakeRoma, con le loro vernici, le spugnette ed i raschietti. Ma soprattutto c’era Tina Loiodice sabato 7 gennaio, a lavorare, con il suo murales "lo sguardo" per il rilancio della stazione metropolitana di San Giovanni.

LA PRIMA STAZIONE ADOTTATA - “Vogliamo così dire basta ai muri grigi, spesso imbrattati con scritte, tag e adesivi – ha premesso l’Assessore alla Città in movimento Linda Meleo – Una volta che nell’autunno di quest’anno la nuova fermata della metro C sarà aperta l’opera sarà ricollocata”. Annunciato un primo cronoprogramma, che prevede l'ultimazione dei lavori per l'autunno e l'apertura "per settembre, massimo ottobre 2017" resta da lavorare al progetto di riqualificazione delle fermate metrpolitane. Il murale s,che ritrae lo sguardo magnetico di una tigre, contribuirà infatti a lanciare la campagna “adotta una stazione”, annunciata già nei giorni scorsi sempre dall’Assessore capitolino.

LA PARTECIPAZIONE CITTADINA - “Con noi stamattina c’erano anche i volontari di Retake Roma che hanno sfidato il freddo per pulire e riqualificare le aree di accesso della stazione San Giovanni: ad esempio hanno ritinteggiato di blu i corrimano. Il loro aiuto è prezioso – non ha mancato di sottolineare Meleo – Crediamo sia fondamentale che l’amministrazione sia supportata dalla parte attiva della cittadinanza. Iniziative come queste fanno bene ai romani e alla città. Oggi protagonisti sono i cittadini che volontariamente stanno contribuendo affinché la città sia più bella”.

