Metro C, Raggi inaugura la stazione di San Giovanni: "Giornata storica per Roma"

La stazione San Giovanni della linea C è stata ufficialmente inaugurata dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. Il taglio del nastro è avvenuto oggi 12 maggio nel corso di una visita alla stazione con la simbolica apertura dei tornelli. "E' una giornata storica per Roma. E' una giornata di festa perché dopo anni finalmente apriamo questa stazione".

"Si parla di una grande opera della città che vede questa cornice preziosa nella prima stazione museo di Roma. E' stato fatto un lavoro eccellente che coniuga la necessità di chi si deve muovere con quella del patrimonio storico", ha detto la Sindaca. Alle 12 è partita la prima corsa e con l'avvio della nuova tratta da Lodi all'archeo-stazione, i treni in arrivo da Pantano raggiungeranno direttamente San Giovanni collegandosi così al resto della rete della metropolitana.

L'estensione della linea e l'apertura del nodo di scambio con la Metro A avranno più di un effetto. Prima di tutto, sugli orari di servizio: anche la linea C prolungherà le corse nel fine settimana come da tempo già accade per le altre due linee.

Al venerdì e al sabato, l'ultima corsa dai capolinea di Lodi e Pantano sarà all'1,30 di notte. Da lunedì 14 maggio importanti novità interesseranno le linee bus che gravitano nell'area est della città, con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti verso il Centro, la Metro B e la ferrovia Roma-Lido.