Metro C, c'è la data: dal 28 aprile apre al pubblico la fermata di San Giovanni

Stavolta c'è la data: il 28 aprile prossimo la stazione San Giovanni della linea C aprirà al pubblico. Come riferisce l'agenzia Dire, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, la data non cambierà e sarà annunciato a breve dal Campidoglio. Il 28 aprile, secondo i tecnici del Campidoglio è stato scelto come il giorno migliore per una serie di motivi. Il pre-esercizio in corso finirà ufficialmente il 23 aprile.

"Solitamente" hanno spiegato fonti certificate all'agenzia Dire "le inaugurazioni avvengono un giorno festivo o nel week end. Scartata la data del 25 aprile, troppo ravvicinata alla fine del pre-esercizio, ma anche quella del 1 maggio, per la chiusura della piazza a causa del concertone dei sindacati per la festa del Lavoro, non restava che il week end del 28 e 29 aprile per non slittare addirittura a quello del 5 o 6 maggio". Sarebbe, dunque, stato scelto sabato 28 per consentire di poter testare la linea con un minor numero di passeggeri, per qualche giorno, prima del grande afflusso di utenti previsto dai giorni dopo il ponte del 1 maggio.

La stazione San Giovanni, primo nodo di scambio della linea verde con la rete della metropolitana capitolina, ed in particolare con la linea A, sarà inaugurata con sette anni di ritardo rispetto al cronoprogramma originario. Inizialmente il taglio del nastro della fermata era stato fissato per l'aprile del 2011. Dopo San Giovanni le prossime fermate ad aprire saranno Ipponio-Amba Aradam e Colosseo-Fori imperiali, i cui lavori sono in corso dal 2013 anche se le talpe sono partite solo da qualche settimana. Apriranno nel 2022.

Infine resta la partita sulla tratta T2 Colosseo-Venezia-Clodio. Recentemente RomaMetropolitane ha ricevuto circa 1,5 milioni per la cosiddetta 'project review', ovvero la rivisitazione progettuale della tratta centrale, che servirà a capire se sarà possibile risparmiare risorse e modificare leggermente il tracciato o le stazioni ipotizzate.