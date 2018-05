Metro C, Raggi annuncia: "Sabato 12 maggio apre la stazione San Giovanni"

Habemus data: il 12 maggio sarà il giorno del taglio del nastro alla stazione San Giovanni della metro C. Finito il periodo di pre esercizio, finalmente la terza linea della metropolitana, fin'ora attiva solo nel quadrante est della città, incrocerà le due già esistenti. A dare l'annuncio la sindaca Raggi durante una conferenza stampa in Campidoglio. Dopo due date lanciate e poi disattese, i primi di aprile e poi il 28, stavolta ci siamo.

"Sabato 12 maggio apriamo la stazione San Giovanni della metro C. Roma e l'Italia ricominciano a correre. Quello che succederà è che finalmente una parte importante della periferia romana sarà messa in contatto con il centro. I cittadini aspettavano da anni questo momento. Sarà una stazione unica al mondo, che solo Roma ha e che tutti ci invidieranno. E San Giovanni sarà una svolta per la mobilità".

Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di frequenze. "I tempi di frequenza, una volta aperta la stazione di San Giovanni, sarà di un treno ogni 12 minuti. Ma scenderemo a breve a 9 minuti e poi, quando sarà pronta la croce di scambio a via Sannio potremmo scendere a 4 minuti, tra circa due o tre anni", ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Linda Meleo. "Non possiamo scendere subito a 9 - ha aggiunto il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefano- per una questione di autorizzazioni della commissione Sicurezza, che pero' Atac ha gia' chiesto. Scenderemo a 9 nei prossimi mesi".

Non una stazione qualunque quella di largo Brindisi, inaugurata poco più di un anno fa, il 31 marzo 2017, e già ribattezzata la "stazione museo". Perché per i passeggeri attraversarla sarà un vero e proprio mini viaggio nella storia, tra reperti archeologici esposti in teche lungo le pareti, pannelli esplicativi sui muri e un passaggio da un piano all'altro scandagliato dalla misurazione temporale delle fasi storiche e dell'attività umana, dall'età contemporanea fino a quella preistorica.