Metro C, in arrivo le nuove ruote: aggiudicato appalto da 1,2 milioni di euro

Le nuove ruote dei treni della metro C "parleranno" tedesco. L’appalto da 1,2 milioni di euro per la fornitura delle 228 ruote che andranno a sostituire quelle danneggiate su sei convogli della terza linea metropolitana cittadina è stato aggiudicato dall’Atac alla Ghh-Bonatrans di Oberhausen, una società con sede nei pressi di Duisburg.

L’intervento si è reso necessario dopo la scoperta di un consumo anomale delle ruote dei treni che servono la linea C. Dopo appena 30mila chilometri erano già usurate, mentre generalmente la sostituzione è prevista intorno ai 150mila chilometri percorsi.

Il 5 ottobre ricordiamo il blitz notturno dell'assessore alla Mobilità Linda Meleo e del presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno insieme ai tecnici di Atac e di Agenzia per la Mobilità per cercare di fare chiarezza sulle ragioni del consumo anomalo delle ruote. Lo scorso 29 gennaio, proprio per il problema delle ruote, Atac è stata costretta a chiudere la linea tra Parco di Centocelle e Lodi per un intervento di manutenzione sui binari all'altezza della stazione Malatesta, dove si trovano gli accordi di manovra.