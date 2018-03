Metro C, partite le talpe verso i Fori. E per San Giovanni ipotesi apertura a fine aprile

Le talpe, con un lieve ritardo sulla tabella di marcia, sono partite. Scaveranno sottoterra tra le fermate San Giovanni e Colosseo, la tratta T3 della metro C. A darne notizia l'assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Linda Meleo, e il presidente dell'omonima commissione, Enrico Stefàno, in un post su Facebook: "I lavori vanno avanti, stiamo monitorando ogni passaggio". Ieri, il sopralluogo nel cantiere di via Sannio, "un passaggio necessario". "Credo molto nella linea C e nelle infrastrutture su ferro - ha commentato Stefàno - crediamo che Roma si possa sviluppare anche con la rete delle metropolitane".

Quando apre San Giovanni?

Già, ci credono certamente molto anche i romani. Che fremono per l'apertura prossima della stazione San Giovanni, primo snodo di collegamento della linea C. Qui si scambierà, finalmente, con la metro A. A quando il taglio del nastro? I tempi sono slittati più volte rispetto al cronoprogramma iniziale.

Il pre esercizio è partito

Lo scorso 10 marzo però è iniziato il pre esercizio. Come spiegato da Atac, "consiste nel normale svolgimento del servizio passeggeri nella tratta Montecompatri-Pantano-Lodi e in assenza di viaggiatori nella tratta Lodi-San Giovanni". Dovrebbe durare circa 45 giorni. Un mese e mezzo e poi, è la speranza, i cittadini potranno usare la fermata anche per la linea C. Fine aprile, inizio maggio la prima finestra utile per l'inaugurazione dell'archeo-stazione.