Metro C, il ministro Delrio polemizza: "Il Comune non ci ha invitato"

Sull'inaugurazione della stazione San Giovanni della metro C è polemica tra il Governo e il Comune di Roma. Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio non ha risparmiato una frecciatina alla sindaca Virginia Raggi, che venerdì ha visitato la 'fermata-museo' anticipando, di fatto, l'apertura ai cittadini di sabato. Delrio, a Vicenza per il festival Città Impresa, ha affermato: "Stiamo lavorando anche alla metropolitana di Roma ma non siamo stati invitati" ha detto riferendosi al fatto che il 70% dei finanziamenti per la realizzazione dell'infrastruttura vengono dallo Stato mentre la parte restante da Comune e Regione. "Per la preview meno male che c'è internet così abbiamo visto questa altra grande bellezza".

Una "fermata-museo unica al mondo" per usare le parole dell'amministratore unico di Roma Metropolitane, Pasquae Cialdini. L'apertura al pubblico è diventata un vero e proprio evento cittadino con migliaia di persone che hanno raggiunto Largo Brindisi per visitarla. Reperti archeologici esposti nelle teche nell'atrio della fermata, schede esplicative, un'organizzazione a strati in base ai ritrovamenti. Servirsi della fermata di San Giovanni, che arriva in ritardo di sei anni sulla tabella di marcia, sarà un vero e proprio "viaggio nella storia". Imperativo il futuro. Dopo l'open day di ieri, la stazione ha già chiuso. Per l'entrata in funzione manca la fase di pre-esercizio di Atac. La vera inaugurazione: "Speriamo entro la fine del 2017".