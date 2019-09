Ripartono le talpe della metro C: next stop piazza Venezia, ma senza fondi resteranno sotto terra

Mancano gli ultimi 420 metri per l'arrivo finale a piazza Venezia. Dopodiché, se i fondi necessari a proseguire i lavori non saranno sul tavolo, le talpe giganti in acciaio che da mesi scavano le gallerie destinati ai binari, verranno interrate per ragioni di sicurezza, in eterno parte integrante dei resti archeologici della città. Così il consorzio metro C lancia il suo ennesimo allarme diretto a Campidoglio e ministero dei Trasporti: per la stazione della metropolitana di piazza Venezia, prossima tappa dopo i Fori Imperiali (la cui apertura è prevista entro il 2022) mancano ancora 300mila euro di finanziamento dal governo centrale.

I tavoli tecnici sono in corso, dopo il deposito del progetto definitivo da parte di Roma Capitale. Ma il cambio di esecutivo a palazzo Chigi, con passaggio di testimone anche al dicastero competente da Danilo Toninelli, M5s, a Paola De Micheli, neo ministra in quota Pd, non ha certo accelerato i tempi. Si attendono risposte entro settembre. Ma il tempo stringe e la dead line è vicina.

Perché le talpe rischiano l'interramento

Le Tbm (Tunnel Boring Machine) sono ripartite ieri con gli scavi, mancano gli ultimi 420 metri dal Foro di Cesare, dove si erano fermate a luglio, a piazza Venezia. Sotto terra troppo a lungo però rischiano di provocare smottamenti e crolli sotterranei. E non possono essere estratte perché ancora non sarebbero in prossimità del "pozzo di estrazione" previsto per la fuoriuscita. Da qui l'urgenza di reperire al più presto i finanziamenti. Nel dettaglio, le talpe che lavorano sul binario dispari sono ripartite ieri e prevedono di terminare i lavori di scavo entro fine ottobre, da metà ottobre sarà la volta del binario pari, con fine prevista entro la prima settimana di dicembre.

Se per quel periodo non saranno arrivati i fondi, si dovrà procedere con il tombamento dei "mostri" d'acciaio. E se fra qualche anno si volesse riaprire ipoteticamente il progetto e ricongiungere il tratto di metropolitana bisognerebbe andare nel verso opposto, da piazzale Clodio verso il centro, perché il tunnel resterebbe "tappato". Anche qui con spese aggiuntive e tempi dilatati. Sarebbe un bel disastro. E costerebbe circa 20 milioni di euro. Un conto salato quello finale di circa 64 milioni di euro. Dal canto suo l'assessore ai Trasporti ha sempre rassicurato: "Il progetto della metro C arriverà a piazza Venezia". E anche oggi dal suo staff il riscontro è ottimista. Resta l'allerta e l'unico dato di fatto: i finanziamenti ancora sono nella lista delle promesse.