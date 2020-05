Una passerella tra Colosseo e Fori Imperiali: così prende forma il collegamento tra metro B e C

"Ieri notte è iniziata la posa della struttura di collegamento, che servirà per il passaggio fra le due stazioni". Un'operazione propedeutica, spiega la sindaca Raggi, per la realizzazione della passerella pedonale che unirà le stazioni di Colosseo, metro B, a Fori Imperiali, metro C.

"I lavori più complessi vanno avanti in notturna, per evitare disagi agli utenti della metro" ha spiegato ancora la sindaca. "Sono cantieri che non si sono mai fermati, nonostante l'emergenza sanitaria. Stiamo completando un'opera di mobilità fondamentale per Roma, che unirà le periferie con il centro della nostra città a vantaggio di tutti i cittadini".

In parallelo prosegue anche il cantiere di piazza Venezia, dove invece sono in corso i campi prova di congelamento del terreno per proseguire gli scavi. Parliamo di interventi che precedono la progettazione definitiva della stazione.

C'è invece attesa per lo sblocco delle talpe Shira e Filippa, quelle che stanno tracciando il tunnel sotterraneo che unirà le stazioni Fori Imperiali e Venezia. Serva il via libera in Assemblea capitolina. I fondi sono stati stanziati, come stabilito dalla delibera Cipe pubblicata in Gazzetta ufficiale il 20 marzo: 10 milioni di euro arrivati dal Mit (Ministero dei trasporti) per coprire i costi degli scavi delle talpe. Manca l'ultimo atto del Comune e il voto in aula, atteso in settimana.