Metro C, è scontro con Roma Metropolitane: "Società ci deve 20 milioni di euro. Pronti a denunciare"

Roma Metropolitane non paga, Metro C minaccia di rivolgersi ai giudici. Non c'è pace per il consorzio che ha in capo la realizzazione delle terza linea metro di Roma. Dopo lo scontro con il Comune per lo sblocco delle talpe verso piazza Venezia, ora il braccio di ferro è con la controllata del Campidoglio, stazione appaltante della maxi opera. Del 10 luglio l'ultima lettera, che RomaToday ha potuto visionare, indirizzata anche a Roma Capitale, Regione Lazio e ministero dei Trasporti per sollecitare il pagamento delle somme dovute. Ma facciamo un passo indietro.

Lo scorso 6 aprile, come ricostruito sulle pagine del nostro giornale, la Corte di Appello ha condannato Roma Metropolitane a pagare al contraente generale più di 13 milioni di euro per la copertura di alcune modifiche apportate al progetto originario tra il 2006 e il 2008. Giudizio che ha confermato e reso valido il lodo parziale emesso il 6 settembre del 2012, con il quale il Collegio arbitrale, designato per risolvere una controversia avviata nel 2007, riconobbe a Metro C gli extracosti sostenuti per i continui cambi in corsa durante i lavori. Ricordiamo che l'opera è appunto classificata tra le più costose (e lente) d'Europa, con le sue 45 varianti in 14 anni di lavori.

Sono passati tre mesi dalla sentenza di condanna. Roma Metropolitane ha risposto il 9 giugno con una nota ai solleciti di Metro C, allegando un prospetto di rimodulazione dei pagamenti per inserendovi anche il lodo parziale, e, pur annunciando che impugnerà la sentenza, ha dato le sue garanzie scritte sulla corrispondenza del dovuto. Ancora però nulla si è smosso. Da qui la missiva del 10 luglio, l'ennesimo sollecito.

"Si ribadisce - si legge nel testo che RomaToday ha potuto visionare - che é già maturato per interessi e rivalutazione un importo complessivo pari a euro 2.224.000, fermi restando gli interessi moratori ad oggi contrattualmente dovuti per l'importo di euro 11.050.000,00, a fronte dei quali ogni giorno di ulteriore ritardo comporta un maggior onere per interessi pari ad euro 4.500". Il pagamento deve arrivare "entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente". Altrimenti il consorzio si prepara a un nuova denuncia all'Autorità giudiziaria, per "la consapevole violazione di obblighi di legge".