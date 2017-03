Metro C, lavori per la stazione San Giovanni: 25 e 31 marzo stop alle 20.30

Due giornate di servizio limitato alle 20.30 per la metro C nei giorni di sabato 25 e venerdì 31 marzo. Un orario 'accorciato' per permettere di effettuare dei lavori connessi all'apertura della stazione di San Giovanni. Le ultime partenze, quindi, alle 20.30 dai capolinea Lodi e Pantano.

I BUS SOSTITUTIVI - Dalle 20.45 al termine del servizio i treni della linea C della metropolitana saranno sostituiti da due linee di bus. MC2: Re di Roma metro A-stazione Lodi metro C-Parco di Centocelle. Tra Lodi e Parco di Centocelle, la linea MC2 transiterà nei pressi delle stazioni metro C di Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. MC5: Re di Roma metro A-stazione Lodi metro C-stazione metro C Pigneto-via Casilina-Pantano. La linea MC5 transiterà nei pressi delle stazioni metro C Lodi, Pigneto, Parco di Centocelle e di tutte le stazioni comprese tra Alessandrino e Pantano.