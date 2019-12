Metro C, le talpe si preparano a ripartire: manca solo l'ok ai fondi dal Cipe 

Per giovedì 19 dicembre è prevista una riunione del Cipe, l'organismo statale per la programmazione economica. In quella sede è atteso il via libera ufficiale. Intanto le talpe, scongiurato l'interramento, si preparano alla ripartenza. La metro C, è la promessa, arriverà a piazza Venezia. Lo assicura l'assessore Pietro Calabrese - "proseguono i lavori - scrive su Facebook - ecco i primi carotaggi in via dei Fori Imperiali" - e lo auspica il consorzio che ha in capo la realizzazione della terza linea della metro di Roma.

Gli attori in campo si siederanno a un tavolo il prossimo giovedì. Qui si discuterà di fondi e tempistiche, dopo la comunicazione arrivata dal Governo centrale sullo sblocco del tesoretto necessario a garantire la copertura per i lavori fino al Vittoriano. Dieci milioni, ma la cifra esatta verrà deliberata appunto dal Comitato interministeriale.

Un progetto a rischio fino a pochi giorni fa quello della stazione metro C di piazza Venezia, con una delle due talpe escavatrici che si preparava a essere sotterrata in via definitiva insieme ai resti della Roma antica. Poi l'intervento del ministero dei Trasporti Paola Micheli, l'incontro con la sindaca e lo sblocco delle coperture economiche per il prolungamento delle gallerie fino alla piazza.

La stazione Venezia del futuro

Mentre sul tavolo c'è già il progetto della stazione del futuro, senza dubbio candidata alla palma di più bella stazione archeologica della terza linea metropolitana, sorgendo sul nodo di raccordo tra il centro barocco di Roma e l'area dei Fori imperiali. Una progettazione assai complessa, fatta di uno studio di anni per andare a valorizzare e integrare la stazione con i nuovi resti adrianei emersi tra il 2008 e il 2011 con il Vittoriano, il palazzo Venezia, la chiesa della Madonna di Loreto, che andrà a rivoluzionare l'assetto dell'intera area. Si parla comunque di anni. E ancora azzardare tempistiche è quasi impossibile. Si attende infatti l’apertura delle altre due stazioni della tratta T3, Amba Aradam e Fori Imperiali, nodo di interscambio con la linea B. Il cronoprogramma, salvo sorprese, prevede il taglio del nastro tra dicembre del 2022 e la primavera del 2023.