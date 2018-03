Metro C, dal Governo 36 milioni di euro per nuovi treni che arriveranno ai Fori Imperiali

Destinati a Roma 36,4 milioni di euro per l’acquisto di 4 nuovi treni della metro C per la tratta T3, fino ai Fori Imperiali. Risorse ripartite dal Fondo nazionale per i servizi di trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Un’ottima notizia per la Capitale. Come Amministrazione stiamo portando avanti il progetto della Linea C. Questi nuovi treni garantiranno un servizio migliore per gli utenti che potranno beneficiare di nuove fermate e collegamenti più veloci. Grazie alla collaborazione proficua con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo raggiunto un altro risultato che si tradurrà in un servizio in più per i cittadini" ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti, Linda Meleo.

E proprio per questi giorni la titolare ai trasporti del Campidoglio aveva annunciato, durante un sopralluogo nel cantiere di via dell'Amba Aradam, la partenza degli scavi delle talpe meccaniche che realizzeranno i tunnel tra la stazione della linea C di San Giovanni, la cui apertura è attesa a breve, e le future stazioni di Ipponio-Amba Aradam e Colosseo.

Mentre il responsabile del progetto linea C di RomaMetropolitane, Andrea Sciotti, chiariva: "La prima talpa impiegherà circa 3 mesi ad arrivare ad Ipponio. Dopo si fermerà e partirà subito la seconda talpa che impiegherà altri 3 mesi. A quel punto potrà essere spostato il cantiere di via Sannio, con l'alimentazione delle talpe, proprio ad Ipponio. Questa operazione porterà via altri due mesi. A quel punto le talpe potranno partire in direzione Colosseo" dove potrebbero arrivare in altri 4-5 mesi. Parlando sempre di tempistiche, la data ultima fissata per l'apertura della tratta sarebbe il 31 dicembre 2022.