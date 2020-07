Metro C, si va verso il commissariamento: il Comune lo chiederà al governo per la tratta Venezia-Clodio

Il Comune di Roma chiederà al Governo il commissariamento del cantiere della linea C della metropolitana, tramite il decreto Semplificazioni fresco di approvazione in Consiglio dei ministri e inserendo l'opera nella lista di quelle per le quali sarà appunto previsto un commissario straordinario. Un'istanza già avanzata dal consorzio metro C che in una lettera, anticipata da RomaToday, attaccava duramente il Campidoglio per una serie di inadempienze e ritardi sui lavori.

Che ora anche il Comune voglia scegliere quella strada trova conferma in un dialogo avvenuto oggi a margine della commissione capitolina Mobilità, riportato dall'agenzia di stampa Dire, tra l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese, e l'Avvocatura comunale, nella persona dell'avvocato capo Luigi D'Ottavi.

"Il Comune sta lavorando per chiedere l'inserimento della tratta T2 nella seconda lista delle opere da sbloccare del decreto semplificazione" ha confermato l'Avvocatura, insieme ad altre opere sia per la Capitale che per altre città d'Italia. La prima lista di opere, per lo più autostrade e tratte ferroviarie, era legata in particolare alle richieste di Anas e Fs. La seconda conterrà anche le cosiddette opere urbane, da Roma a Milano, Torino, Napoli ed altre ancora.

"Il finanziamento della tratta T2, da Venezia a Clodio - ha aggiunto Calabrese - avverrà con una richiesta di finanziamento diretto al Mit al di fuori del bando del trasporto rapido di massa". Ora si apre la partita sul nome del futuro commissario: in Comune si sta discutendo per capire se sarà una figura istituzionale o un tecnico.