Metro C, meno attese in banchina: la frequenza dei treni scende da 12 a 9 minuti

Da 5 a 7 corse in un'ora per la metro C. Gli utenti della terza linea della metropolitana aspetteranno meno alle banchine: da 12 minuti si scenderà a 9. Un risultato frutto di mesi di tavoli e incontri tra gli attori in campo: Comune, Atac, Regione e ministero dei Trasporti.

Se infatti fino a oggi vecchie norme di sicurezza obbligavano a non scendere sotto una certa frequenza, grazie a un lavoro congiunto di vari enti, è stato possibile incrementare il numero di corse. Ecco nel dettaglio: da lunedì a giovedì saranno effettuate 60 corse aggiuntive con una maggiore offerta di 75mila posti. Mentre al venerdì e al sabato, l'offerta aumenterà di 68 corse e 85mila posti.

"Buone notizie per gli utenti della metro C: da domani un treno ogni 9 minuti anzichè 12. Lavoriamo passo dopo passo per un trasporto pubblico migliore" festeggia su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. A farle eco anche l'assessore alla Mobilità Linda Meleo: "Da domani tutto il giorno tutti i giorni passerà un treno ogni 9 minuti anziché 12. Un altro risultato raggiunto! Un piccolo passo in avanti frutto del lavoro congiunto di diversi enti".