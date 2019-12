Metro Barberini, ancora una fumata nera: la stazione non riapre neanche per Natale

Niente da fare. È davvero difficile che la fermata della metro Barberini riapra entro Natale. Anzi, entro l'anno. Se ne riparla nel 2020 visti i risultati degli ultime verifiche dell'Ustif, organo del ministero dei Trasporti. A darne notizia è lo stesso assessore alla Mobilità Pietro Calabrese: "Sembra che durante i collaudi, su una delle 4 scale mobili date in riapertura siano stati riscontrati ancora dei problemi". Su sei scale in totale quindi, togliendone due su cui ancora i lavori non sono partiti, ne resterebbero attive ad oggi tre. Insufficienti a reggere il flusso, anche se solo in uscita.

"Specialmente dopo quanto accaduto rispetto alle varie ipotesi di sabotaggio, bisogna garantire la massima sicurezza" scrive l'assessore, a giustificazione di tempi lunghi (è chiusa da 8 mesi) che comunque ammette: "Dobbiamo anche avere tempistiche chiare, e dare risposte ai cittadini. Immediate". Già, perché i commercianti sono sul piede di guerra e da settimane in mobilitazione per chiedere la riapertura il prima possibile, insieme a risarcimenti per i danni economici subiti dalla chiusura.

"Ci aspettiamo che tutti lavorino senza sosta per la riapertura - conclude l'assessore - la stazione è stata dissequestrata a fine settembre, da allora i tecnici sono intervenuti per identificare i problemi e porre rimedio. Ma evidentemente non è bastato.Ho richiesto una relazione puntuale. Ci aspettiamo che la stazione metro possa riaprire nel più breve tempo possibile, secondo le stime e il programma già comunicato da parte di Atac. Ritardi ulteriori non sono più ammissibili. Ci scusiamo ancora per i disagi arrecati".

Intanto sono in via di completamente i lavori sugli impianti della stazione Baldo degli Ubaldi, sempre sulla metro A, chiusa da ottobre, e stanno invece per partire quelli a Cornelia, che chiuderà dal 30 dicembre.