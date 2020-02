Metro Barberini, riaperta ma solo a metà: "Una farsa. Ora Raggi pensi a rimborsi"

In Consiglio oggi è arrivato un altro atto sul tema: le opposizioni di centrosinistra chiedono alla giunta di accelerare sui rimborsi. Una qualche forma di indennizzo per quei commercianti che hanno perso fino al 70% di incassi con la chiusura per quasi un anno della metro Barberini. Da oggi la stazione ha riaperto sì ma soltanto a metà: delle sei scale mobili infatti due sono ancora fuori uso. Gli utenti quindi possono solo uscire e non entrare.

Due gli accessi aperti: quelli in piazza davanti al cinema Barberini, presieduti da due operatori Atac, uno per lato, pronti a fermare gli utenti ignari che nella metro appena resuscitata si può solo uscire. Ci sono anche dei cartelli dove è scritto chiaro. E sono transennati gli accessi di via Veneto e quello all'angolo con via di San Basilio. Ma tra gli utenti, come documentato in un video dall'agenzia Dire, serpeggiano comunque rabbia e stupore. In tanti senza saperlo sono costretti a tornare a piedi a Spagna o Repubblica per imboccare la via di casa.

Mentre in Consiglio comunale la parte politica torna a chiedere un risarcimento per il tessuto commerciale del territorio. "Ho già depositato un nuovo atto in Aula, con la firma dei colleghi del Partito Democratico per detrazioni su imposte o vere e proprie forme di indennizzo" spiega la capogruppo della civica Roma torna Roma Svetlana Celli. Una mozione di indirizzo molto simile era già andata al voto, e bocciata, lo scorso novembre. Venne invece approvata quella per i commercianti di piazza della Repubblica, dove lo stop della fermata durò quasi quanto quello di Barberini facendo altrettanti danni. I risarcimenti però non sono stati mai messi a punto.