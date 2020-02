Metro A, Barberini supera il collaudo delle scale mobili: pronta la riapertura

Ci siamo: dopo oltre 300 giorni la stazione Barberini della Metro A di Roma sta per riaprire. Sempre che non ci siano ulteriori intoppi. L'Ustif, l'ufficio che si occupa degli impianti, ha dato il via libera dopo il collaudo delle scale mobili.

Barberini è stata chiusa per quasi un anno, causando danni economici ai commercianti e tanti disagi cittadini. La stazione era stata chiusa dallo scorso 23 marzo in seguito al crollo di un gradino di una delle scale mobili. Due giorni dopo, la fermata fu sequestrata e chiusa a tempo indeterminato.

Atac ora attende che i tecnici del ministero dei Trasporti mettano nero su bianco il nullaosta. Insomma solamente una questione burocratica.

Stefano Pedica, membro della direzione romana del Pd, ha così commentato: "Siamo contenti che la riapertura di Barberini sia data per imminente. È una notizia che i cittadini e i commercianti stanno aspettando da troppo tempo. Allo stesso tempo, però ci aspettiamo che vengano rispettati tutti gli standard di sicurezza. E mi auguro che su questo il Campidoglio sia molto vigile".