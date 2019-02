Metro B, Meleo frena su prolungamento a Casal Monastero: "Prima chiudiamo vertenza con gli aggiudicatari" 

"C'è un contenzioso con gli aggiudicatari della prosecuzione della linea B a Casal Monastero. Prima chiuderemo le vertenze in essere e poi possiamo pensare ad un nuovo progetto. Se la situazione è recuperabile? Assolutamente no". Così l'assessore capitolino ai Trasporti, Linda Meleo, nel corso di un'audizione alla commissione Mobilità parlando del contenzioso con le ditte che si aggiudicarono i lavori per il prolungamento della linea B, poi bloccato.

La gara venne aggiudicata nel 2011 a un consorzio guidato da Salini Impregilo di cui fanno parte Vianini Lavori e Ansaldo Sts. L'oggetto dell'appalto prevedeva il prolungamento della linea B della metro da Rebibbia a Casal Monastero per un importo calcolato in 560 milioni di euro. Nel 2012 doveva partire il cantiere, ma il Comune ha richiesto al consorzio una serie di modifiche al progetto definitivo. Mentre parte delle aree che le imprese avrebbero dovuto utilizzare per costruire sono risultate nel tempo non disponibili, mettendo così in discussione uno degli assi portanti del piano economico alla base del progetto. Da qui la citazione in giudizio, e il rischio per il Campidoglio di dover pagare i danni.

Tribunali a parte, il Comune ha fatto sapere che del progetto attuale, comunque vada, non se ne farà niente. E che solo post processo si penserà a un nuovo piano d'assetto per la linea. "Resto basito di fronte alle parole incomprensibili pronunciate dall'assessore" ha commentato in una nota Eugenio Patanè, consigliere dem del Lazio e membro della commissione Mobilità alla Pisana. "Considero di una gravità inauditale dichiarazioni odierne della Meleo, perchè l'assessore fa praticamente spallucce di fronte alle legittime esigenze trasportistiche dei cittadini e dichiara che prima di proseguire la linea B a Casal Monastero bisognerà attendere la chiusura del contenzioso in essere con gli aggiudicatari. Questo significa che nella migliore delle ipotesi i residenti sulla via Tiburtina potranno vedere finalmente realizzato il prolungamento della Linea B, atteso da tempo, tra una ventina d'anni".