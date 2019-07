La linea C si connette alla stazione Colosseo: metro B chiusa alle 21 per tre mesi

E' tutto pronto. Manca solo il cronoprogramma ufficiale. Al Colosseo, come già fatto per l'intersezione di San Giovanni sulla linea A, partiranno a stretto giro i lavori per la connessione con la metro C. La stazione, lo ricordiamo, sarà nodo di scambio con la fermata Fori Imperiali, sulla tratta T3, la cui apertura è prevista per il 2023.

Si tratta di lavori che permetteranno la connessione tra le banchine in direzione Laurentina e Rebibbia e al corridoio verso la linea C, con la demolizione e ricostruzione della volta della galleria. Come già anticipato durante una commissione Mobilità dello scorso novembre, il cantiere opererà per lo più in notturna, prevedendo la chiusura anticipata della stazione, con ogni probabilità alle 21.

Al momento il contraente Metro C ha fatto richiesta per far partire il prima possibile i lavori, anche perché le talpe addette agli scavi sotterranei delle gallerie sono in dirittura di arrivo. Manca ancora il via libera ufficiale con cronoprogramma dettagliato degli interventi. Ma l'ipotesi più probabile è la partenza a settembre e il protrarsi di una prima tranche di lavori fino a dicembre, come riportato giovedì scorso sul blog Odisseaquotidiana.

Tre mesi con chiusura anticipata alle 21 dell'intera linea. E cinque fine settimana con la stazione Colosseo completamente interdetta al passaggio dei treni e il servizio erogato in due tratte: Laurentina-Garbatella e Castro Pretorio-Rebibbia/Jonio. Nel 2020 i lavori ripartirebbero da febbraio fino all'estate, con le stesse modalità e la stessa chiusura anticipata.