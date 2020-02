La metro A e la maledizione delle scale mobili: richiesta una commissione d'indagine

Dopo i mesi di disagi per gli utenti delle metro capitoline, è stata formalmente protocollata la richiesta di istituzione di una commissione di indagine sulla sicurezza nelle stazioni della metropolitana di Roma (ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento del Consiglio comunale), a prima firma della consigliera del Pd in Campidoglio, Ilaria Piccolo e controfirmata dai gruppi di opposizione RomaTornaRoma, Fratelli d'Italia, Con Giorgia, Sinistra X Roma e Lega.

Il documento, firmato da un terzo degli eletti dell'Assemblea capitolina, verrà ora portato all'attenzione del presidente dell'Aula, Marcello De Vito, prima di porre ai voti la proposta. Nel dettaglio, alla commissione verrebbe affidato il compito di analizzare ogni aspetto relativo alla sicurezza e all'incolumità degli utenti delle linee della metropolitana, verificando lo stato delle scale mobili e i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria e supervisionando l'adeguamento alla normativa antincendio e il corretto utilizzo dei fondi ministeriali.

Ultimo episodio in ordine di tempo l'incidente avvenuto su una delle scale mobili della fermata Furio Camillo, lo scorso 9 febbraio. Secondo alcuni una tragedia sfiorata, con il rumore e il tonfo che hanno fatto pensare al peggio. E invece, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito dopo che il gradino di una delle scale è letteralmente sprofondato, inghiottito dall'impianto.

Scene che, negli scali della Metro A di Roma, si sono viste in più di una occasione. Il guasto di Furio Camillo ricorda per modalità e conseguenze quello di Barberini avvenuto a marzo 2019. Come allora, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Nell'elenco degli incidenti dell'ultimo anno e mezzo anche la fermata Repubblica, anche questa rimasta chiusa quasi un anno.