VIDEO | Arco di Travertino, di corsa verso le navette sostitutive della Metro A: "Vivere a Roma è il disagio"

Tra gli utenti dei bus sostitutivi, anche il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefàno: "Disagio necessario per aprire quanto prima la stazione San Giovanni della Metro C"

C'è chi corre perchè teme di perdere la prima corsa. Chi si sveglia almeno due ore prima al mattino per non rischiare di arrivare tardi al lavoro. "Vivere in questa città è il disagio principale", dice un utente della metro A appena uscito dalla fermata di Arco di Travertino e diretto alle navette per riuscire, presto o tardi, a raggiungere la sua meta. Secondo giorno di disagi con la linea della metro dimezzata per i romani: "Devo andare a Lepanto, sono dovuta scendere qui per poi arrivare a Termini e riprendere la metro, per fortuna è la mia ultima settimana di lavoro".

Tra i tanti utenti c'è anche chi pensa che sia "un disagio accettabile se serve ad incrementera il servizio ed aprire la fernata San Giovanni della C". Dopo la "giornata di passione" di ieri, il servizio sostitutivo oggi era presente con numerose navette ai capolinea.