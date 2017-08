VIDEO | Termini, romani alle prese con la Metro A dimezzata: "Non potevano chiuderla solo la sera?"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Slalom tra i turisti alla stazione Termini di Roma per gli utenti della Metro A, costretti a salire sui bus sostitutivi per riuscire a raggiungere il posto di lavoro.

"Non poteveno fare questi lavori di notte?", si chiede un utente della metro A, dimezzata da ieri fino al 3 settembre (QUI TUTTE LE INFO) per portare avanti i lavori della fermata San Giovanni sulla linea C, mentre prova a salire sulla navetta sostitutiva, a piazza dei Cinquecento. Alla stazione Termini di Roma c'è sicuramente più caos dovuto ai numerosi passeggeri delle altre linee dei bus, ma anche i tanti tiristi. I primi a restare disorientati per la situazione.

Ma a disposizione ci sono molti mezzi e difficilmente le persone sono costrette ad attendere in banchina l'arrivo del bus. "Il problema è il tragitto - spiega una passeggera che da 'Baldo degli Ubaldi' deve arrivare a 'Colli Albani' - è ovvio che la metro ci mette molto meno, e fino al 3 settembre è davvero lunga". "Male male - dice una ragazza che per sole tre fermate deve cambiare tre volte i mezzi - però se è per incrementare il servizio va bene".