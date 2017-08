VIDEO | L'odissea dei romani con la Metro A dimezzata: "40 minuti in più per andare al lavoro"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A due settimane dalla chiusura parziale della linea A, da Arco di Travertino a Termini, siamo tornati a vedere come hanno vissuto la situazione i tanti cittadini che sono rimasti in città a lavorare: "Mi sto abituando, mi sveglio prima".

Gli utenti saranno anche meno rispetto a quando è partita la sostituzione della metro con le navette, il traffico pure, ma i disagi rimangono. Soprattutto per chi si vede costretto a cambiare più volte i mezzi: "Speriamo che almeno la finiscano per tempo la Metro C". Su tutte le furie una utente: "Pago l'abbonamento annuale per un servizio scadente, le navette vanno anche abbastanza bene, ma sono le altre linea ad essere ancora più scarse".

In tanti però riconoscono che il servizio, tutto sommato, funziona.