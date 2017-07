Metro A dimezzata, da lunedì sarà agosto terribile: corsie dedicate e ausiliari per le navette sostitutive

Inizia domani, nell'ultimo giorno di luglio, l'agosto terribile della Metro A. Da lunedì 31 luglio al 3 settembre infatti, come annunciato mercoledì, sarà interrotta la tratta che da Arco di Travertino porta a Termini. Niente metro in otto stazione e servizio spezzettato in tre tronconi. Da Anagnina ad Arco di Travertino servizio regolare. Da qui a Termini in strada le navette, le cosiddette MA4. Da Termini poi il servizio riprenderà regolarmente. In sostanza per chi ad esempio da Anagnina o dalla Tuscolana dovrà raggiungere Prati saranno necessari tre trasbordi.

Perché la metro A sarà chiusa ad Agosto?

L'interruzione estiva della linea A della metropolitana è necessaria per consentire i lavori finali che precedono l'apertura della stazione San Giovanni della metro C. In particolare, le attività che si svolgeranno prevedono lo smontaggio dei ponti metallici sotterranei che hanno permesso di realizzare la galleria di sottoatraversamento della linea A della metropolitana da parte della galleria di metro C. Per consentire lo svolgimento di tale attività in totale sicurezza e i successivi collaudi è quindi, necessario interrompere la circolazione dei treni della metro A nella tratta interessata.

Navette sostitutive: come funzioneranno?

Per compensare l'assenza della metro in otto fermate ci saranno le navette sostitutive MA4. A spiegare i dettagli è l'Assessora Linda Meleo: "Impiegheremo 60 autobus sostitutivi, così come abbiamo già provveduto a destinare corsie dedicate a uso esclusivo della circolazione delle navette per l’intero percorso". Attenzione anche per gli automobilisti. Saranno infatti all'opera gli ausiliari del traffico che presidieranno tutta l'area riservata al trasporto pubblico per evitare soste selvagge nei punti riservati al transito e alla sosta dei bus. "Siamo consapevoli del sacrificio che chiediamo ai cittadini, ma il nostro obiettivo rimane quello di aprire la stazione di San Giovanni nel più breve tempo possibile e con il potenziamento del servizio sostitutivo di superficie scopo è quello di limitare i disagi ai tanti cittadini che si muovono in città", spiega Meleo.

Dove si trovano le fermate dei bus sostitutivi?

Ecco l'elenco delle fermate da Termini ad Arco di Travertino

-Termini: piazzale capolinea bus, corsia A fronte via Cavour

-Vittorio Emanuele: piazza Vittorio Emanuele in corrispondenza fermata tram

-Manzoni: direzione Travertino - via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni

-San Giovanni: via Appia Nuova, civico 12

-Re di Roma: via Appia Nuova, altezza civico 202

-Ponte Lungo: via Appia Nuova altezza civico 308

-Furio Camillo: via Appia Nuova, altezza civico 462 e via Camilla

-Colli Albani: via Appia Nuova dopo via dei Cessati Spiriti



Ecco l'elenco delle fermate da Arco di Travertino a Termini

Arco di Travertino: via dei Colli Albani civico 162 altezza via dell´Arco di Travertino

Colli Albani: largo dei Colli Albani

Furio Camillo: via Appia Nuova civico 385

Ponte Lungo: via Appia Nuova civico 275 altezza via Gela

Re di Roma: via Appia Nuova civico 169 altezza via Bobbio

San Giovanni: via Appia Nuova angolo via Fenza, altezza scale stazione metro A

Manzoni: via Emanuele Filiberto angolo viale Manzoni

Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Emanuele, centro piazza, fermata tram