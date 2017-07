Metro A dimezzata ad Agosto: "Atac deve rimborsare chi ha fatto abbonamento"

L'Agosto infernale a cui la metro A costringerà migliaia di romani potrebbe costare caro ad Atac. Il Codacons infatti è sul piede di guerra. La chiusura di 8 stazioni dal 31 luglio al 3 settembre, dovrebbe, secondo l'associazione consumatori, presupporre dei rimborsi a favore degli abbonati.

Metro A chiusa ad Agosto: tutte le informazioni

E' di due giorni fa la notizia: la Metro A, dal 31 luglio al 3 settembre, sarà chiusa nel tratto Arco di Travertino-Termini. [LEGGI TUTTE LE INFORMAZIONI]. L'assessora Linda Meleo ha spiegato: "Chiediamo alla cittadinanza questo sacrificio, perché l'intervento migliorerà il trasporto e garantirà maggiori collegamenti fra le periferie e il centro storico. Sappiamo che vi stiamo chiedendo tanto, ma questa è un'operazione necessaria per fare in modo che tutti cittadini possano contare su un’infrastruttura sempre più funzionale, così da accorciare ulteriormente le distanze tra i diversi quadranti della Capitale".

Il Codacons all'attacco

“Chiudere un lungo tratto di metropolitana in una metropoli come Roma senza prevedere un indennizzo per gli utenti è follia allo stato puro – attacca il presidente Carlo Rienzi – Non a caso sta montando la protesta dei cittadini, che in massa si stanno rivolendo al Codacons contro la decisione che provocherà disagi immensi all’utenza. A differenza degli anni passati, sono sempre più numerosi i romani che trascorrono il mese di agosto in città, e che necessitano della metro A per gli spostamenti. Senza tenere conto dei tanti turisti che subiranno l’interruzione del servizio in un tratto sensibile della linea”.

"Rimborsare gli abbonati"

"Si apre poi il delicato profilo contrattuale – spiega Rienzi – Chi ha acquistato abbonamenti annuali per il trasporto pubblico ha diritto al servizio continuativo della metro senza alcuna limitazione o interruzione. Per tale motivo Atac deve indennizzare gli utenti per la chiusura della tratta, disponendo rimborsi o allungando di un mese la durata degli abbonamenti annuali. In caso contrario, si aprirà la strada ad azioni risarcitorie dei passeggeri nei confronti dell'azienda" – conclude il presidente Codacons.